Un passo dal cielo 3/ Anticipazioni puntata 10 settembre: una ragazza scompare nel nulla (replica)

Un passo dal cielo 3

Pietro Thene e tutta la sua squadra di forestali di San Candido questa sera torneranno su Rai uno per le repliche degli episodi della terza stagione di Un psso dal cielo 3. Il primo appuntamento, al via a partire dalle 21.15 e dal titolo “Richiamo lontani”, vedrà al centro del nuovo caso una ragazza, Marina Kraler, che farà perdere le proprie tracce in maniera del tutto misteriosa. I suoi genitori, che si allarmeranno sin da subito, cominceranno a pensare che dietro alla sua scomparsa possa esserci un suo amico, ossessionato da lei ormai da molto tempo; di conseguenza, in un primo tempo tutti quanti cominceranno a indagare su uno stalker, che oltre ad avere una vera ossessione per la ragazza, è un appassionato di ufo e alieni. È veramente lui la causa dell’allontanamento di Marina, o la sua misteriosa scomparsa nasconde dell’altro?

I CERCHI NEL GRANO

Il primo episodio della serata che Rai Uno dedicherà stasera a Un passo dal cielo, si aprirà con il ritrovamento, da parte di Pietro Thiene, di un cellulare nel bel mezzo del bosco. La guardia forestale, in sella al suo inseparabile cavallo, comincerà a indagare sul misterioso oggetto rinvenuto e, seguendole tracce, si ritroverà nel bel mezzo di alcuni simboli che dall’alto hanno tutta l’aria di essere “dei cerchi del grano”. Chi ha potuto realizzare a San Candido un’opera tanto importante? Sono stati gli alieni o il tutto è nato da uno scherzo di cattivo gusto? In pese, intanto, Vincenzo Nappi è sempre più innamorato della sua Eva e, mentre la osserva da lontano, riceve una telefonata che lo risveglia dalle sue fantasie. Una ragazza, infatti, è scomparsa nel nulla e la sua squadra deve mettersi subito in moto per indagare per analizzare le prime tracce lasciate dalla vittima.

LA PASSIONE DI NAPPI

"La leggenda vivente" è il titolo del secondo episodio di Un passo dal cielo 3 in onda questa sera su Rai Uno. In questa puntata, a sconvolgere la tranquilla vita degli abitanti di San Candido, sarà il misterioso ritrovamento di un cadavere, che metterà subito in allarme la polizia e tutti gli abitanti della zona. La vittima, a quanto pare, è uno scalatore molto noto negli ambienti, che oltre a essere molto bravo nel suo lavoro, ha scritto molti manuali sull’argomento. Chi poteva volere la sua morte? Vincenzo Nappi e Pietro Thene cominceranno sin da subito a indagare, il tutto mentre il poliziotto, ancora ossessionato dall’amore che prova per Eva, farà di tutto per separarla da Rico, dal momento che il loro matrimonio non è valido e la coppia è intenzionata al più presto a rimediare all'inghippo. Riuscirà Nappi a conquistare l’amore dell’aspirante attrice o dovrà rinunciare a lei per sempre? Per scoprirlo, appuntamento a questa sera, su Rai Uno, per le fasi finali delle avventure di Pietro Thene.

