VENDEMMIA D'AMORE/ Su Rai Movie il film con Johanna Christine Ghelen (oggi, 10 settembre 2017)

il film romantico nel primo pomeriggio di Rai 1

MICHAEL FITZ ALLA REGIA

Vendemmia d'amore, il film in onda su Rai 1 oggi, domenica 10 settembre 2017 alle ore 17.10. Una pellicola romantica che è stata diretta da Michael Fitz e vede nel cast come protagonisti Johanna Christine Ghelen e Matthias Steurer. La commedia romantica è inoltre di produzione tedesca, dal titolo originale Wohin der Weg mich fuhrt, e risale al 2012. Le riprese sono state in realtà realizzate due anni prima a Francoforte, ma ha comunque riscosso un ottimo successo durante il suo debutto sul piccolo schermo, ad opera dell'emittente nascionale ARD. Lo share è stato infatti del 14,3% e 4.60 milioni di telespettatori. Oltre ai due protagonisti, il cast è completato dagli attori Edda Leesh, Uli Krohm, Jochen Nichel e Thibault Serie. Ma scopriamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

La vicenda ruota attorno al personaggio di Sarah Stein, un avvocato di successo che decide di diventare partner di un prestigioso studio legale di Francoforte. Decide così di investire tutta la sua vita ed il suo futuro in questa direzione grazie ad un incarico in apparenza semplice. Dopo la morte del padre adottivo, Peter Jahr si vede sottrarre il dominio delle proprietà e dell'attività di famiglia dal figlio biologico del deceduto, Siggi. In precedenza, Peter aveva ignorato di avviare qualsiasi pratica legale, impedendo così che Stein potesse gestire la burocrazia legale inerente all'attività vinicola. Scoperto che la cessazione non sarà a favore di Peter, Sarah scoprirà che il vignaiolo era in realtà informato di quanto sarebbe avvenuto. Siggi tuttavia non ha alcun interesse a gestire le cantine di famiglia e decide di demolire tutto, scegliendo di far sorgere al posto dei vigneti un hotel di prestigio. Peter chiederà quindi aiuto a Sarah, che dopo un rifiuto iniziale, si ritroverà a soddisfare la richiesta del cliente ed a fare leva su un piccolo stratagemma. Fra denunce e ostacoli legali, fra Peter e Sarah nascerà inoltre una storia d'amore molto forte, che non farà che complicare il caso. L'avvocato scoprirà però che Peter nasconde qualcosa e che la sua vita non è così trasparente come sembra in apparenza. La determinazione dei due innamorati verrà inoltre fermata durante il processo, quando le infermiere del padre adottivo di Peter giocheranno a favore di Siggis. Nel frattempo, Sarah si ritroverà di fronte ad un bivio in cui dovrà mettere sul piatto della bilancia la sua vita e la sua carriera.

© Riproduzione Riservata.