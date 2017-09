VINCITRICE MISS ITALIA 2017 / Chi ha vinto? Alice e Laura in finale, ma il web non è d'accordo

Miss Italia 2017

LA MISS NERA

"La più bella è Samira. Punto". Twitter liquida così il verdetto della giuria di Miss Italia 2017, che giudica "ingiusto". "Non ci posso credere, Samira meritava di essere la prossima. Oltre che bella, era pure la più sveglia". "Samira, non ti meritano!". E ancora: "Avresti dovuto vincere tu". Per la cronaca, Samira Lui avrebbe potuto essere la seconda miss nera dagli anni Novanta. Una mancata vittoria dalla profonda valenza diplomatica. Immancabili i commenti di stampo politico: "Se fosse passata la ragazza di colore, Salvini avrebbe bombardato Jesolo". C'è poi chi mette le mani avanti: "Peccato per la numero 28, Samira esclusa alla finale, ma... non voglio sentire discorsi discriminatori"; "Ovviamente i commenti razzisti per Samira non mancano. Nel frattempo lei superava di gran lunga sia Alice che l'altra". Poi una voce fuori dal coro: "Samira era carina. Non lo nego. Ma le altre erano più belle. Punto. Senza polemiche". [agg. di Rossella Pastore]

BELLEZZE DEL NORD

Sono cinque le bellezze rimaste a giocarsi la corona di Miss Italia 2017. Partite in trenta provenienti da tutta Italia, le bellissime fancielle di questa edizione hanno sfilato, hanno chiacchierato con i giudici, si sono presentate, hanno svelato hobbies e sogni nel cassetto. Qualcuna è rimasta delusa, altre invece sono riuscite, scalino dopo scalino, a conquistare la vetta più alta. Da 30 a 15, poi da 15 le Miss sono rimaste in 10 e poi successivamente in 5. Sara Croce con il numero 02, Alice Rachele Arlanch col numero 07, Samira Lui col numero 28, Laura Codel col numero 29 e Maria Malandrucco col numero 30 sono state infatti le 5 finaliste che hanno sfilato con gli abiti da sposa, sperando di rientrare nelle ultime tre della serata. Ed ecco, dopo una lunga attesa, arrivare il responso letto da Francesco Facchinetti. A passare allo scontro finale di questa edizione di Miss Italia sono Laura Codel (Miss Emilia Romagna), Samira Lui (Miss Friuli Venezia Giulia) e Alice Rachele Arlanch (Miss Trentino Alto Adige) a giocarsi le ultime cartucce di questa avvincente e bellissima sfida.

MISS ITALIA 2017, IN TRE A GIOCARSI LA VITTORIA

Ricordiamo quindi chi sono le tre finaliste di questa edizione di Miss Italia, tra le quali c'è quindi la vincitrice che indosserà la fascia del 2017 e la bellissima corona tempestata di diamanti. Alice Rachele Arlanch, come leggiamo sulla biografia presente sul sito di Miss Italia, "ha 21 anni, è alta 1.78, ha gli occhi verdi e i capelli castani; è una studentessa di giurisprudenza, sogna di diventare avvocato per tutelare i diritti delle minoranze". Samila Lui ha 19 anni, è di Udine, è alta 1.78, ha gli occhi neri e i capelli castani. "Mamma italiana, papà senegalese, è diplomata come perito tecnico nel settore dell’edilizia. Si è iscritta all’università per studiare cinema e intanto lavora come hostess". Infine Laura Coden ha 19 anni ed è di Feltre (Bl). "È alta 1.71, ha gli occhi verdi e i capelli castani; diplomata al liceo linguistico, vorrebbe lavorare come personal trainer in una palestra". Chi vincerà?

