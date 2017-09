X - MEN/ Su Italia 1 il film con Hugh Jackman e Patrick Stewart (oggi, 10 settembre 2017)

il film fantastico in prima serata su Italia 1

X - Men, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 10 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola fantastica che è stata diretta da Bryan Singer (I soliti sospetti, Superman returns, Il cacciatore di giganti) ed interpretata da Hugh Jackman (Les miserables, Real steel, The prestige), Patrick Stewart (Dune, Robin Hood - Un uomo in calzamaglia, la serie tv Star Trek - The next generation), Halle Berry (Catwoman, Monster's ball - L'ombra della vita, Codice Swordfish) e Ian McKellen (le trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo hobbit, La bella e la bestia). Questo è il primo film della lunga saga cinematografica dei personaggi tratti dagli omonimi fumetti della Marvel Comics. Gli X-Men sono stati originariamente creati da Stan Lee e Jack Kirby per la Marvel Comics nel 1963. La serie non ottenne particolare successo e fu più volte sul punto di essere chiusa. Alla fine degli anni '70 però, con l'arrivo dello sceneggiatore Chris Claremont, che rinnovò completamente la formazione del gruppo, gli X -Men divennero rapidamente uno dei fumetti più venduti al mondo. Ma vedamo adesso la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Polonia, 1944. Quando il piccolo Erik Lehnsherr viene internato in un campo di concentramento un misterioso evento magnetico distrugge il cancello della struttura. Erik è infatti un mutante, con il potere di controllare i metalli. 60 anni dopo Marie (Anna Paquin) dà il suo primo bacio ad un ragazzo. Quest'ultimo finisce in coma, mentre la ragazza ne assorbe i ricordi. Marie scappa quindi terrorizzata, abbandonando la sua casa e finendo addirittura in Canada, dove conosce Logan (Hugh Jackman), un altro mutante dotato di artigli metallici, che le salva la vita. Nel frattempo il senatore Robert Kelly (Bruec Davison) sta cercando di far approvare una legge per schedare i mutanti come se fossero armi pericolose e non esseri umani. Al suo discorso sono presenti un ormai anziano Erik (Ian McKellen) e il Professor Xavier (Patrick Stewart). Entrambi sono mutanti, mentre però il secondo sogna una pacifica convivenza fra umani e mutanti, il primo considera la sua specie un nuovo gradino dell'evoluzione, il cui destino è dominare gli esseri inferiori. Nel frattempo Logan e Marie vengono prelevati e portati in una scuola. Si tratta dell'istituto dove Xavier, sotto le spoglie di una scuola privata, insegna a giovani mutanti come gestire i loro poteri.

