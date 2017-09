A SPASSO CON DAISY/ Su Cielo il film con Morgan Freeman (oggi, 11 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su Cielo

A spasso con Daisy, il film in onda su Cielo oggi, lunedì 11 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere drammatica del 1989 che è stata diretta da Bruce Beresford (Cook, Colpevole d'innocenza, Mao's last dancer) ed interpretata da Morgan Freeman (Le ali della libertà, Il cavaliere oscuro, Una settimana da Dio), Jessica Tandy (Gli uccelli, Pomodori verdi fritti alla fermata del treno, Cocoon - L'energia dell'Universo) e Dan Aykroyd (Blues brothers, Ghostbusters - Acchiappafantasmi, Una poltrona per due). Il film è tratto da una commedia teatrale di Alfred Uhry, che ha anche firmato la sceneggiatura della pellicola. Il film fu un grande successo di critica e ottenne ben 4 Oscar, fra cui miglior film, migliore attrice protagonista, andato a Jessica Tandy, migliore sceneggiatura non originale e miglior trucco, ricevette anche 3 Golden Globe, come miglior commedia, migliore attore protagonista, andato a Morgan Freeman, e migliore attrice protagonista, andato alla Tandy. Quest'ultima vinse per la sua interpretazione anche un premio BAFTA e un David di Donatello come migliore attrice straniera. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

1948. Miss Daisy Werthan (Jessica Tandy) è un'anziana vedova di un industriale ebreo. La donna è nota per essere di carattere molto burbero tirchio e cocciuto, vive da sola con una domestica di colore ed è abituata ad essere indipendente. Un giorno però, esce inavvertitamente di strada con l'auto e, nonostante sia rimasta illesa, distrugge completamente la macchina. Il figlio Boolie (Dan Aykroyd), che gestisce le aziende del padre, la costringe quindi, nonostante le sue proteste, ad assumere un autista. Si tratta di Hoke (Morgan Freeman), un ex autista sessantenne in pensione, un uomo di colore ed analfabeta dal carattere diametralmente opposto di quello di Daisy, solare e sempre pronto allo scherzo e al riso. All'inizio il rapporto fra i due è molto teso, soprattutto a causa di Daisy che fa di tutto per dimostrare l'inutilità del suo nuovo dipendente. Pian piano però Daisy comincia ad accettare i servizi di Hoke e il loro rapporto migliora sensibilmente. Fra un viaggio e l'altro i due cominciano a dialogare e l'insegnante in pensione tenta sempre più di andare incontro all'uomo. Quando la domestica di colore muore d'infarto Hoke si improvvisa anche cuoco e giardiniere. Fra lui e Daisy è nata ormai una tenera amicizia, tanto che la donna si offre di insegnargli a leggere e a scrivere.

