ABBRONZATISSIMI/ Su Canale Nove il film diretto da Bruno Gaburro con Jerry Calà (11 settembre 2017)

Abbronzatissimi in onda su Canale Nove

IL FILM CON JERRY CALA'

Abbronzatissimi è il film in onda questa sera, lunedì 11 settembre su Canale Nove alle ore 21.15. E’ una commedia italiana del 1991 diretta da Bruno Gaburro (Maladonna, Penombra, Ecce homo - I sopravvissuti) ed interpretata da Jerry Calà (I fichissimi, Vacanze di Natale, Rimini Rimini), Alba Parietti (Sapore di mare, Se tutto va bene siamo rovinati, Delitti e profumi) e Teo Teocoli (L'onorevole con l'amante sotto il letto, Missione eroica - I pompieri 2, papà dice messa), oltr che moltissimi comici, principalmente di estrazione televisiva, famosi alla fine degli anni '80. Il soggetto del film è stato scritto dallo stesso Jerry Calà, che si è anche occupato del casting. A Calà fu anche offerto di occuparsi della regia, ma questi rifiutò a vantaggio di Gaburro. Abbronzatissimi andrà in onda su Canale Nove nella prima serata di lunedì 11 settembre, alle ore 21.15.

LA TRAMA

Billy Damasco lavora al piano bar di un locale di Rimini. L'uomo è perseguitato da una fattucchiera voodoo che lo accusa di essere il padre di suo figlio, concepito durante una notte d'amore a Tripoli. Un giorno Billy sventa una rapina in una farmacia, facendosi notare da Aurora (Alba Parietti), ricca proprietaria di uno stabilimento balneare. L'obiettivo della donna, di cui Billy si innamora subito pazzamente, è eliminare il marito Osvaldo (Renato Cecchetto) facendo passare l'omicidio come un incidente, in modo da intascare l'assicurazione sulla vita. Billy pur di conquistarla si offre volontario per assassinare l'uomo, ma ogni suo tentativo fallisce e il pianista finisce sempre per farsi male. Intanto a Rimini arrivano anche Teo (Teo Teocoli) e Mauro (Mauro Di Francesco), due operai senza un soldo che, per conquistare qualche ragazza, si fingono dei ricchi industriali. Invece di attirare l'attenzione delle ragazze però i due conquistano quella di un borseggiatore, che li rapina dei loro pochi averi. Nel frattempo Isabella (Nathalie Caldonazzo), in vacanza a Rimini, conosce Mustafà (Salvatore Marino), di cui si innamora. I genitori di lei, conservatori e razzisti, sono un grande ostacolo alla loro relazione. A Rimini arriva anche Elide (Elena Grimaldi), una prostituta in vacanza con il suo protettore. Quest'ultimo (Pier Maria Cecchini) la convince a prostituirsi anche lì per poter pagare i conti della vacanza, ma intanto il portiere dell'hotel (Franco Oppini) si è innamorato di lei ed è pronto ad offrirle una via di fuga.

