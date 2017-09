AIDA YESPICA/ La modella venezuelana è la regina del gossip (Grande Fratello Vip 2017)

Aida Yespica

REGINA DEL GOSSIP

La seconda stagione del reality Grande Fratello Vip 2017 vede tra i quattordici concorrenti vip in gara anche la modella e showgirl sudamericana Aida Yespica ormai da tantissimi anni trapiantata in Italia. Un personaggio che riuscirà a conquistare l’attenzione del pubblico anche perché nelle ultime settimane è stata al centro del gossip per via della fine della storia con Enrico Romeo ed il nuovo flirt con Geppy Lama. Proprio la Yespica al settimanale di Signorini aveva confermato in esclusiva la fine della love story con Romeo evidenziandone anche i perché: “Ormai sono rodata. Conosco quando una storia fa acqua. All'inizio è tutto bello, sai, poi stai con la Yespica e la tratti da Dio. Poi subentra il quotidiano. Non sono più una ragazzina. Sono una donna alla ricerca della sua felicità. Perché la felicità deve esistere da qualche parte. Sì, sono una mamma innamorata del proprio bambino. Quale mamma non prova amore per il proprio figlio. Ma sono anche una donna e una donna ha voglia che qualcuno provi qualcosa di forte per lei. Insomma, voglio sentire il guscio e la protezione”.

LA LONTANZA DAL FIGLIO ARON

La modella e showgirl Aida Yespica nella consueta intervista rilasciata allo storico settimanale Tv Sorrisi e Canzoni prima di lanciarsi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ha parlato dei motivi che l’hanno spinta ad accettare ed in particolare manifestando un certo debole per questo programma. Inoltre l’ex del calciatore Ferrari, ha voluto palare anche dei suoi timori: “Partecipo perché mi è sempre piaciuto il programma. Nella casa porterò vestiti, le mie creme e un ricordo di mio figlio Aron, che sarà la cosa che mi mancherà di più in assoluto. Mi spaventa la convivenza forzata, il non andare d'accordo con gli altri ed essere costretta a dormire con qualcuno. Di me forse darà fastidio la sincerità, perché non ho peli sulla lingua, mentre piacerà la mia disponibilità a fare attività in gruppo. E poi sono una persona molto umile”.

© Riproduzione Riservata.