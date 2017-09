ALICE RACHELE ARLANCH / La Miss Italia 2017 che rappresenta le minoranze e che s’ispira ad Angelina Jolie

Alice Rachele Arlanch

Alice Rachele Arlanch è Miss Italia 2017. 21 anni, bionda e con pochi grilli nella testa, Alice Rachele Arlanch arriva da una piccola comunità del Trentino di soli 14 abitanti. Eletta per volere del pubblico che l’ha scelta con il televoto, la Miss Italia 2017 i nomi delle ultime due Miss Italia (Alice Sabatini e Rachele Risaliti). Studentessa di giurisprudenza, Alice Rachele sogna di diventare un avvocato e di poter difendere le minoranze. “Sono al secondo anno di Giurisprudenza, mi specializzerò in diritto internazionale, il mio sogno è lavorare alla Fao perché sono sensibile ai problemi delle minoranze. Mi ispiro ad Angelina Jolie. E voglio laurearmi nei tempi canonici", ha dichiarato la Miss Italia 2017 come si legge Quotidiano.net. Nonostante la vittoria nel concorso di bellezza più importante a livello nazionale, Alice Rachele non vuole rinunciare all’università anche se non nasconde che le piacerebbe fare un’esperienza nel mondo dello spettacolo o della moda. “Questo mondo – spiega Alice Rachele – mi affascina ma non come possibile cantante o showgirl. Mi piacerebbe provare l’esperienza nella moda”.

OSPITE A TIKI TAKA

Oltre alla passione per la moda, il mondo dello spettacolo e al sogno di una laurea, Alice Rachele Arlanch ha anche una grande passione per lo sport, in particolare per il calcio. Fidanzata con Andrea, juventino, Alice Rachele è una tifosa del Milan di cui sono accaniti sostenitori anche i genitori. Proprio per la passione per il calcio, la Miss Italia 2017 non direbbe no ad un ruolo di opinionista in stile Melissa Satta. Questa sera, così, sarà opinionista a Tiki Taka, il programma di approfondimento calcistico di Italia 1 e, chissà che, in futuro, non possa diventare una presenza fissa del programma. “Ho una grande passione che mi è stata trasmessa dai miei genitori Silvano e Irene che sono milanisti. Anche io amo i colori rossoneri anche se il mio fidanzato Andrea è juventino. Conosco regole e schemi pallonari. Mi vedo bene in un ruolo di opinionista tecnica come Melissa Satta", afferma Alice Rachele.

