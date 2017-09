ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL / Puntata 11 settembre: Katie mette in guardia Ridge su Quinn

Beautiful

Si apre oggi una nuova settimana di programmazione di Beautiful. La soap americana andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 13:40, confermando il momento di grande felicità di Liam e Steffy. Dopo essere stato rincorso dall'amata in aeroporto ed essere stato da lei informato del divorzio concesso da Wyatt, Liam deciderà di passare dalle parole ai fatti: in un momento molto romantico, l'ennesimo di questa longeva storia d'amore, chiederà a Steffy di sposarlo e lei accetterà senza dubbio alcuno. Felice nella casa sulla scogliera, dove la Forrester si è ritrasferita, la coppia rivivrà i momenti indimenticabili del loro passato, programmando il futuro insieme. Con Wyatt finalmente fuori dai giochi e Quinn che avrà ben altro a cui pensare, per loro non ci sarà più nessuna nuvola all'orizzonte. Gli Steam erano già ufficialmente fidanzati prima che avesse inizio la lunga detenzione di Liam a Topanga, il loro amore potrà ora trovare il giusto coronamento?

Katie mette le cose in chiaro con Ridge

Abbiamo lasciato lo scorso venerdì a Beautiful Ridge e Quinn alle prese con un nuovo confronto chiarificatore nel quale matrigna e figliastro hanno confermato di essere vicini come mai prima di allora. Lo stilista è stato nominato Co-Amministatore Delegato della Forrester Creations proprio per merito della Fuller, che ancora una volta ha dimostrato di riuscire ad ottenere dal marito tutto ciò che desidera. L'abbraccio tra i Quidge sarà il punto di partenza dell'episodio odierno, nel quale Katie sarà suo malgrado testimone di questa scena compromettente: sconvolta per avere visto i due storici rivali tanto vicini, la Logan deciderà di mettere in chiaro le cose con il cognato sulle vere intenzioni della signora Forrester. Non dovrà fidarsi di lei perché Quinn non è affatto cambiata: tale dialogo verrà ascoltato però dalla madre di Wyatt all'insaputa della sua vicina di casa...

