ARMA LETALE/ Su Iris il film con Mel Gibson e Danny Glover (oggi, 11 settembre 2017)

il film d'azione e poliziesco in prima serata su Iris

NEL CAST MEL GIBSON

Arma letale, il film in onda su Iris oggi, lunedì 11 settembre 2017 alle ore 20.55. Una pellicola d'azione, poliziesca e drammatica che è stata prodotta negli Stati Uniti d’America nel lontano 1987 ed è diretta dal bravo Richard Donner, regista che è riuscito ad avere il meglio dall’interpretazione di attori del calibro di Mel Gibson e Danny Glover, due vere icone dei polizieschi americani di fine anni ottanta. La pellicola che è stata prodotta dalla importante Warner Bros unitamente alla Silver Pictures ed è stata già programmata diverse volte sui piccoli schermi del bel Paese. Pellicola che ha visto un grande successo al botteghino, con incassi dichiarati dalle case di produzione che hanno superato abbondantemente i quaranta milioni di dollari americani. Ottimi i riconoscimenti ottenuti dalla pellicola, da sottolineare la nomination all’Oscar del 1988 nella categoria di miglior colonna sonora, cosi come da sottolineare la vincita del BMI Film & TV Award sempre per le musiche prodotte da Eric Clapton. vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

Il film verte sulla vita abbastanza avventurosa di un poliziotto, Martin Riggs, (interpretato ottimamente da Mel Gibson) che pur appartenente al dipartimento di Los Angeles non incarna certo la figura del poliziotto modello. Martin è un veterano del Vietnam, la sua vita burrascosa e sempre stata border line, essa ha avuto un accelerazione negativa stante la morte dell’amata moglie, morte che ha spinto Martin più volte a cercare il suicidio anche in modo abbastanza plateale. I suoi istinti autolesionisti non sono pericolosi solamente per lui ma anche per i tanti colleghi che lo hanno nel passato affiancato, ed è questo il motivo perché la direzione del dipartimento affianca a Martin un poliziotto esperto, Roger Murtaugh. Roger è quasi vicino alla pensione avendo da poco compiuto i cinquantanni, egli a differenza del partner è un uomo equilibrato che cerca di tenersi lontano dai pericoli, l’idea del capo del dipartimento è quella che con l’aiuto di Roger, Martin possa ritornare ad essere una risorsa per il dipartimento e non un pericolo.

I due all’inizio hanno molte incomprensioni soprattutto sulla gestione dei casi più pericolosi a loro affidati, la promiscuità del loro lavoro insieme ai pericoli che corrono ogni giorno li cementano, e dopo qualche mese essi diventano degli ottimi amici, amici che si vedono anche fuori dall'orario di lavoro. I due si ritrovano ad indagare sul suicidio della figlia di un loro collega, l’indagine che inizialmente sembrava un omicidio li porta sulle piste di un organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, organizzata da un graduato delle forze speciali. Tutto si innalza di livello quando quest’ultimo rapisce la figlia di Rogerfrequentano, un rapimento fatto per mettere a tacere i due poliziotti, ma che raggiungerà solamente l’obiettivo di spingere i due poliziotti ancor di più sulla ricerca della verità.

