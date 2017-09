Belen Rodriguez/ News, fischiata a Cosenza e criticata in rete: “Sei invecchiata”, la furia cieca del web

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez continua a sollevare le polemiche del popolo delle rete (ma non solo). Ospite a Cosenza per la Festa del Peperoncino, l'affascinante showgirl argentina è stata accolta da una serie di fischi non indifferenti: per quale motivo? Scopriamolo a seguire! La sua partecipazione al Festival del Peperoncino di Diamante aveva già sollevato numerose polemiche ancor prima dell'evento. Del resto, ciò che succede alla conduttrice di Tu si que vales, in un modo o nell'altro, deve forzatamente scaturire critiche, specie sul web. Lo scorso 22 agosto era infatti emersa la notizia: Belen madrina ufficiale dell'evento. Da ciò, i 30mila euro richiesti per la sua partecipazione, avevano fatto impallidire il popolo dell'internet che, come di consueto ha pensato bene di riempirla di offese da dietro una tastiera di un computer. Per molti, il cachet richiesto dall'argentina era vergognosamente alto e quindi, in tantissimi hanno deciso di dire la loro opinione senza mezzi termini. La showgirl però, da sempre abituata alle critiche, anche questa volta ha avuto modo di farsele scivolare addosso, fino a quando, l'evento non ha avuto inizio

Belen Rodriguez, fischiata a Cosenza: ecco perché

La Rodriguez è comparsa al Festival del Peperoncino con un paio di pantaloncini molto corti e una maglia nera. Oltre a qualche complimento per la sua bellezza, il pubblico presente ha preferito fischiarla ed applaudire a stento ad ogni sua battuta. Tra i presenti inoltre, qualcuno ha anche pensato bene di fischiarla, creando più di un momento di imbarazzo. Subito dopo, la polemica è proseguita ancora in rete in quanto, per i partecipanti Belen non era abbastanza truccata: "visto quanto sei stata pagata potevi almeno sprecare qualche minuto in più per il trucco", si legge. Altri invece, hanno puntato ancora sull'aspetto fisico affermando di non averla trovata al top: "Sei invecchiata", si legge. La showgirl, ancora una volta ha preferito mantenere la calma lasciando correre.

