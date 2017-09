CARMEN DI PIETRO/ "Sto bene da sola, per ora, in futuro mai dire mai..." (Grande Fratello Vip 2017)

Carmen Di Pietro

IL RICORDO DI SANDRO

Tra le concorrenti più attese del Grande Fratello Vip 2017 c’è senza dubbio l’attrice, showgirl ed ex modella Carmen Di Pietro nota al grande pubblico anche per essere stata la moglie di Sandro Paternostro. Nell’intervista rilasciata prima di entrare nella casa al settimanale Tv Sorrisi & Canzone la Di Pietro ha parlato anche di Sandro e dell’amore: “Uomini come Sandro non ne esistono più. Parlava otto lingue, a casa conservo tantissime sue foto e ai miei figli parlo spesso di lui. Il mio primogenito porta il suo nome proprio in sua memoria, e in questo momento è l'unico uomo della mia vita. Sto bene da sola, per ora. Ma in futuro mai dire mai, come potrei chiudere le porte alla cosa più bella della vita, cioè l'amore?”.

CON SE LA CREMA ANTIRUGHE

Sempre nella stessa intervista allo storico Tv Sorrisi & Canzoni, Carmen Di Pietro ha evidenziato i motivi che l’hanno spinta ad accettare la proposta avanzata dalla redazione del Grande Fratello Vip rimarcando anche i suoi propositi. Nello specifico la Di Pietro ha raccontato: “Partecipo perché mi piace chiacchierare e sono di buona compagnia. Porterò nella casa foto dei miei figli, la crema antirughe e un cuscino per dormire. La famiglia sarà la cosa che mi mancherà di più una volta entrata. Mi spaventa la claustrofobia, non avere un posto dove fare meditazione e se ci saranno rumori durante la notte. Di me forse darà fastidio il fatto che sono vulcanica, ma sono sicura che gli altri concorrenti apprezzeranno la mia sincerità”.

