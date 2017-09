CHERRY SEASON/ Anticipazioni: Oyku cede la Atlantis a Naz (puntata 11 settembre)

Cherry Season

L'ultima settimana di programmazione di Cherry Season, le stagioni del cuore prende oggi ufficialmente il via. La soap turca si concluderà il prossimo 15 settembre, non prima di avere visto tutte le coppie protagoniste del programma attraversare nuovi gravi problemi. Ci attendono dunque settimane decisive non soltanto per i protagonisti Oyku e Ayaz. Già oggi, infatti, vedremo Burcu evidenziare la sua gelosia nei confronti di Selale, la ragazza che mostra un forte interesse nei confronti di Emre. Silker e Sibel invece dovranno fare i conti con la loro separazione e con il desiderio di confrontarsi anche sugli affari. Per questo la ristoratrice chiederà ad un noto chef di presenziare per un giorno nel suo locale, nella speranza di attirare clienti. Ilker non potrà a sua volta tirarsi indietro, chiamando nel suo chioschetto una stupenda cameriera.

Oyku decide di lasciare la Atlantis

Dopo diverse puntate nelle quali ha lottato a lungo per portare la Atlantis al successo, oggi a Cherry Season prenderà una decisione definitiva sul suo futuro: si dirà stanca di lottare per questa attività che ha compromesso anche la sua vita privata. Per questo si tirerà indietro una volta per tutte e lascerà a Naz il controllo della casa di moda, come lei ha sempre desiderato. Ciò non significherà rinunciare al sogno di aprire un'attività tutta sua: Oyku proporrà quindi a Seyma di aprire nel loro quartiere una boutique ma anche questa nuova proposta rischierà di naufragare prima del tempo. Il proprietario del locale che dovrà affittare, chiederà ad Oyku una grossa cifra di denaro di anticipo e per potere raggiungere il suo obiettivo, la stilista deciderà di partecipare insieme a Seyma ad un torneo di bowling. In caso di vittoria, infatti, le verrà consegnato l'importo di cui avrà bisogno. Ma per vincere una sfida tanto importante, Oyku e Seyma avranno bisogno di due esperti del settore ovvero Ayaz e Mete...

