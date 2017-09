CRIMINAL MINDS / Anticipazioni puntata 11 settembre: “Il re Cremisi” e “Sensi di colpa”

Criminal Minds

Una nuova stagione di “Criminal Minds” prende il via su Rai2. Da lunedì 11 settembre, alle 21.20, va in onda la dodicesima stagione della serie statunitense di genere poliziesco, ideata da Jeff Davis e trasmessa dal 2005 dalla CBS. Criminal Minds racconta le avventura della squadra di criminologi dell'FBI. Il team è formato da psicologi, psichiatri e criminologi con il compito di elaborare il profilo psicologico e comportamentale degli assassini seriali. Tutti gli episodi della serie cominciano con il caso da risolvere e la richiesta d’aiuto da parte degli agenti del luogo in cui l’omicidio è avvenuto. Il team di Criminal Minds interviene così per scoprire la verità e trovare il colpevole attraverso un’indagine basata su prove certe e non affidate al caso. I componenti del team della dodicesima stagione di Criminal Minds sono: l’agente speciale Supervisore Aaron "Hotch" Hotchne, l’agente Speciale Spencer Reid, l’agente speciale Jennifer "JJ" Jareau, l’agente speciale Penelope Garcia, l’agente speciale supervisore Emily Prentiss, l’agente speciale supervisore David Rossi, la dottoressa Tara Lewis, l’agente Luke Alvez, l’agente speciale Stephen Walker.

LA TRAMA DEGLI EPISODI

Ogni lunedì, in prima serata su Raidue, andrà in onda un doppio episodio della dodicesima stagione di Criminal Minds. Questa sera verranno trasmessi i primi due episodi. Nel primo, dal titolo “Il re Cremisi”, al team si unisce l'agente Luke Alvez. L’uomo arriva con il compito di trovare un serial killer evaso dalla prigione con altri 13 detenuti. Ad aiutarlo ci pensano tutti gli agenti speciali e non della squadra. A seguire va in onda il secondo ed ultimo episodio della serata dal titolo “Sensi di colpa” in cui l’agente speciale Jennifer "JJ" Jareau crolla dopo aver affrontato un caso difficile. Tornata a casa, racconta al marito del rapimento di due bambini e dei sensi di colpa che non la lasciano tranquilla. La serie può essere seguita sia si Raidue che con la diretta streaming collegandosi con pc, tablet e smartphone alla piattaforma Raiplay, cliccando qui.

