CRISTIANO MALGIOGLIO/ Disperato per la sua Pupa (Grande Fratello Vip 2017)

Cristiano Malgioglio

QUASI PRONTO PER ENTRARE NELLA CASA

Questa sera su Canale 5 riparte il reality Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi con il supporto del direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini, che rivestirà il ruolo di opinionista fisso in studio. Tra i concorrenti in lizza per la vittoria finale spunta anche il nome del cantautore e showman Cristiano Malgioglio. La sua partecipazione era stata pronosticata ed anticipata da diverse settimane da molti siti specializzati e riviste di vario genere. Un’esperienza nuova per Malgioglio che durante la rituale intervista rilasciata allo storico settimanale Tv Sorrisi & Canzoni ha spiegato i motivi della sua decisione di partecipare evidenziando alcune cose che potrebbero metterlo in difficoltà: “Partecipo perché ho voglia di fare un'esperienza. Porterò nella Casa un rosario. Mi mancheranno una penna e dei fogli per scrivere. Mi spaventano la monotonia, l'odore dei piedi, dividere il bagno e dormire con qualcuno. Detesto vedere le molliche sul tavolo e chi si tocca i capelli mentre mangia. Proverò a rendermi disponibile e indisponibile con le cose inutili. Agli altri inquilini darà fastidio che dirò quello che penso. Apprezzeranno il fatto di cantare ed essere me stesso”.

IL DISTACCO FORZATO DA PUPA

Nel corso della medesima intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Cristiano Malgioglio ci ha tenuto a prendere le distanze dalle dichiarazioni della ‘coinquilina’ Simona Izzo che ha ammesso di aver detto si alla proposta di prendere parte al reality puramente per una questione di soldi. Queste le parole dello showman: “Io il più pagato? Chiedilo al mio avvocato. Chissà. Non mi è piaciuto quello che ha detto Simona Izzo che partecipa perché la pagano tanto. C'è tanta gente che dovrebbe pagare il Gf per farsi rinchiudere e forse sarebbe meglio buttare la chiave. Il distacco con la mia gatta Pupa? Sono disperato per Pupa. Senza di lei non riesco a vivere. Ieri sono venuti i miei nipoti a prenderla, la terranno loro in giardino e sono più sereno. Io volevo portarla nella casa ma il veterinario mi ha detto con le luci e la gente che urla è meglio lasciarla fuori dalla casa”.

© Riproduzione Riservata.