Chiara Ferragni incinta? / Gabriele Parpiglia conferma e svela nuovi dettagli

Nell'ultimo numero di Chi è stata data per certa la gravidanza di Chiara Ferragni. La fashion blogger da oltre 9 milioni di follower sarebbe infatti al terzo mese di gravidanza secondo il noto settimanale diretto da Alfonso Signorini. A conferma di questo ci sarebbero molti indizi, tra i quali il pancino sospetto sul corpo longilineo della Ferragni mostrato nel bellissimo abito al Festival del Cinema di Venezia oltre che il silenzio di Chiara e del suo fidanzato Fedez che, in altre occasioni, avrebbero già smentito la notizia. Tuttavia i tantissimi fan della coppia daranno per certo il gossip solo quando la conferma arriverà dai diretti interessati, in attesa di ciò ieri sera è arrivato un nuovo indizio in questo senso.

GABRIELE PARPIGLIA CONFERMA LA GRAVIDANZA DELLA FERRAGNI

In vista dell'inizio del Grande Fratello Vip 2, che aprirà i battenti questa sera, Gabriele Parpiglia - noto giornalista di Chi - ha iniziato una diretta su Instagram per rispondere alle numerose domande dei più curiosi. C'è però chi ha spostato l'argomento proprio sulla presunta gravidanza di Chiara Ferragni, chiedendo spiegazioni e nuove conferme. La fashion blogger aspetta davvero il suo primo bebè da Fedez? La risposta di Parpiglia è stata più che decisa: "Si, Chiara è incinta!". Per qualcuno le parole del giornalista non sono ancora sintomo di assoluta garanzia, ecco perchè Parpiglia, durante la diretta, si è infuriato con chi ha ritenuto che Chiara non mostri alcun pancino sospetto: “Vedo che sei ignorante perché quando una donna magra è incinta la pancia si vede intorno ai sei o sette mesi” ha allora dichiarato un Parpiglia alquanto infastidito.

