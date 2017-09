DANIELE BOSSARI/ Nella Casa per affrontare le sue fragilità (Grande Fratello Vip 2017)

Daniele Bossari

FINE DELLA CRISI CON LA LAGERBACK

Il conduttore e personaggio televisivo Daniele Bossari è tra i quattordici concorrenti ai nastri di partenza di questa seconda edizione del reality Grande Fratello Vip. Si parte questa sera su Canale 5 con la prima puntata affidata alla conduzione della padrona di casa, Ilary Blasi che sarà coadiuvata da Alfonso Signorini che invece sarà l’opinionista fisso in studio. Per Bossari dunque una nuova avventura che si preannuncia avvincente come ha anticipato lo stesso Signorini che nel corso di una recente intervista ha tessuto le lodi del concorrente vip, rimarcando come abbia una storia forte alle proprie spalle. Intanto negli ultimi mesi di Bossari è ritornato il sereno per quello che compete la sfera sentimentale, con il conduttore che ha appianato le divergenze con la compagna Filippa Lagerback. Il loro, ora, sembra essere un amore ancora più forte e solido.

NELLA CASA PER UNA NUOVA SFIDA PERSONALE

Daniele Bossari nel corso dell’intervista rilasciata alla rivista Tv Sorrisi & Canzoni, ha parlato dei motivi che lo hanno portato ad accettare la proposta avanzata dalla Redazione del GF e soprattutto di quelli che sono i timori che lo affliggono alla vigilia di queste settimane in piena sovraesposizione mediatica. Queste le parole di Bossari: “Partecipo per affrontare le mie fragilità, scoprire i miei limiti e cercare di superarli. Sono molto permaloso, potrei offendermi facilmente. Però sono socievole e sempre disposto ad ascoltare. Amo il dialogo e scoprire le differenti personalità. Porterò nella Casa la foto della mia famiglia, la cosa che mi mancherà di più, e una sfera di shungite che dona energia. A spaventarmi è la mancanza di privacy, le incomprensioni, la noia, dividere il bagno e il letto. E non vedere l'orizzonte. Cercherò di rendermi utile nelle faccende pratiche”.

