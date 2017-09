Dragon Ball Super/ Anticipazioni 11 settembre: Zuno, l'Onnisciente

Dragon Ball Super

Una prima settimana di episodi inediti ricchi di successi e di ottimi ascolti. Dragon Ball Super si prepara a tornare per una nuova serie di appuntamenti in prima visione che i suoi fan potranno vedere tutti i giorni su Italia1 intorno alle 13.40 circa. Goku e Vegeta hanno accettato la sfida e si stanno preparando ad un difficile torneo in cui potrebbero perdere la vita e non solo. Proprio la scorsa settimana li abbiamo sentiti dire sì alla sfida e mettersi a caccia di una serie di possibili alleati con molto successo. Ma cosa ci attende in questi nuovi episodi della settimana?

BULMA A CACCIA DELLE SFERE DEL DRAGO

Dragon Ball Super ci attende oggi con l'episodio dal titolo "Zuno, l'Onnisciente" in cui troveremo Jaco e Bulma pronti a partire per il pianeta di Zuno. Proprio quando Jaco spiega a Bulma che è impossibile raggiungere il centro dell'universo per via della sua vastità, le suggerisce anche che per farlo potrebbe incontrare l'onnisciente personaggio di Lord Zuno. I due partono alla volta del suo pianeta e riescono ad essere ricevuti. A quel punto i due hanno 4 domande a disposizione: Bulma ben tre mentre Jaco ha diritto di porre una sola domanda. Come nei migliori dei "tranelli", i due riescono a sprecare le loro domande ma Bulma ottiene comunque qualcosa su cui puntare. Adesso sa che le super sfere del drago sono sette e che sono sparse nel sesto e nel settimo universo.

© Riproduzione Riservata.