Francesca Fialdini/ Chi è la nuova conduttrice de La Vita in Diretta

la vita in diretta

Novità assoluta nel pomeriggio di Rai1 dove oggi, 11 settembre, prenderà il via la nuova edizione de La Vita in Diretta. Nuova grafica e contatto sul mondo con una finestra sempre attiva sulla rete, queste le novità di questa nuova edizione insieme alla conduttrice, Francesca Fialdini, che prenderà posto proprio accanto a Marco Liorni, confermatissimo alla conduzione del contenitore pomeridiano. La conduttrice sbarca su Rai1 dopo la sua esperienza positiva alla conduzione di UnoMattina e adesso ha intenzione di godersi a pieno questa sua "promozione" proprio a partire da oggi e per fino al prossimo maggio quando il programma lascerà spazio alla sua versione estiva.

LA CONDUTTRICE CON IL VIZIETTO DEL SUCCESSO

Ma chi è Francesca Fialdini? La bella giornalista e conduttrice classe 1979 ha iniziato la sua carriera in radio muovendo i primi passi alla conduzione del notiziano di Radio Vaticana e poi prendendo parte a Sua immagina come inviata. Nel 2013 arriva la possibilità di sostituire Miriam Leone a “Unomattina in famiglia” al fianco di Tiberio Timperi per poi arrivare a “Unomattina” a fianco di Franco di Mare. “La Partita del cuore” nel 2016, il “Premio Internazionale del giornalismo Ischia 2016”e la 59ma edizione dello Zecchino d’oro sono fiori all'occhiello del suo lungo curriculum. Da oggiapproderà alla conduzione de “La vita in diretta” prendendo il posto di Benedetta Parodi.

© Riproduzione Riservata.