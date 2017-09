Francesco Gabbani e Dalila Iardella / Amore a gonfie vele: il cantante pronto alle nozze? (Pomeriggio 5)

Francesco Gabbani foto

Francesco Gabbani, ultimo vincitore di Sanremo, è noto al pubblico per i suoi successi così come lo è al gossip e ai suoi seguaci per la sua storia d'amore con la fidanzata Dalila. In molti si chiedono, infatti, se il grande successo arrivato per Gabbani quest'anno abbia sconvolto gli equilibri della coppia, portandola a momenti di crisi; la risposta sembra essere senza dubbio un chiaro no. Ad agosto i due sono stati paparazzati dal settimanale Gente. Lontano da occhi indiscreti, la coppia ha fatto intravedere un'intesa davvero invidiabile. Una passione che cresce di anno in anno e che dura da cinque anni. Francesco Gabbani, recentemente, ha espresso bellissime parole verso la fidanzata: "Sarebbe difficile per me immaginare la mia vita senza di lei, che ha sopportato le mie insicurezze, mi ha spronato e mi ha fatto uscire dal circolo di negatività in cui ero entrato anni fa, prima di vincere Sanremo Giovani".

FRANCESCO GABBANI, DAL SUCCESSO ALLE NOZZE?

La fidanzata si chiama Dalila Iardella e fa la tatuatrice. Attraverso Di Più il cantante raccontò altri aneddoti riguardo la loro storia: "Abbiamo rischiato di lasciarci più volte, lei mi urlava, guarda che se me ne vado tu rimani solo, perché non so chi altra ti può sopportare come faccio io. Sei vittima delle tue insicurezze, mi ha detto. Quando ho smesso di essere ossessionato dal riconoscimento degli altri ho recuperato serenità ed è iniziato il periodo fortunato che mi ha portato a vincere Sanremo". Dalle parole di Gabbani possiamo capire il ruolo fondamentale avuto dalla sua Dadila riguardo una carriera ormai in ascesa. Quando Gabbani non ci credeva più era lei a spronarlo nel non mollare e crederci. Una figura fondamentale quindi nella sua vita che potrebbe presto diventare sua moglie. Ricordiamo infine che Gabbani è stato automaticamente designato come rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest 2017 a Kiev grazie alla vittoria di Sanremo. Nella manifestazione europea Gabbani si classifica al sesto posto, vincendo il premio della sala stampa (Press Award).

