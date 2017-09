GIANLUCA IMPASTATO/ Chi è il comico di Colorado con la passione per la musica (Grande Fratello Vip 2017)

Gianluca Impastato

IN PRESTITO DA COLORADO

Riparte questa sera l’atteso reality Grande Fratello Vip 2017: interessante è anche la lista di partecipanti che annovera personaggi piuttosto amati e conosciuti come nel caso dell’attore e comico Gianluca Impastato. Infatti, quest’ultimo è uno dei volti noti del programma cabarettistico di successo in onda su Italia 1, Colorado, nonché componenti del gruppo dei Turbolenti con il quale ha anche girato in lunga e largo l’Italia proponendo di volta in volta esilaranti spettacolo comici. Sarà molto interessante scoprire qual è il carattere nel quotidiano di Gianluca Impastato, sul conto del quale si sa ben poco.

BIOGRAFIA

Gianluca Impastato è nato a Milano il 21 novembre del 1971 e dal 2002 ha deciso di entrar a far parte del progetto comico di Colorado Cafè con il gruppo de I Turbolenti. Un progetto che vedeva la direzione artistica del grande Diego Abatantuono e prevedeva la messa in onda nelle prime serate di Italia Uno. La sua passione per il cabaret ha avuto seguito sin dagli anni Novanta con Impastato che si è messo in luce in una serie di concorsi tra cui spicca il Festival Nazionale del Cabaret nel quale ha ottenuto la vittoria nell’anno 2002. Grande tifoso del Milan, è uno dei comici di Colorado più apprezzati e seguiti dai fan sul mondo dei social come del resto confermano gli oltre 100 mila follower su Facebook. Altra sua grande passione è la musica ed in particolare nel tempo libero, suona la batteria assieme agli amici.

© Riproduzione Riservata.