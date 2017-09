GIULIA DE LELLIS/ Da Uomini e Donne al reality delle celebrità (Grande Fratello Vip 2017)

Giulia De Lellis

Fra i concorrenti più o meno noti che questa sera faranno il loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2017 c'è anche Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi fidanzata felicemente con l'ex tronista Andrea Damante. La De Lellis, che ha già scaldato i motori in vista del suo ingresso nel mondo delle celebrità, recentemente è finita al centro degli sfottò mediatici a causa di un articolo, pubblicato da Sorrisi e Canzoni, dove è stata definita "Esperta di tendenze". La frase, che in breve tempo ha scatenato l'ilarità del web, si unisce alle polemiche sollevate nelle ultime settimane dai suoi detrattori più accaniti, che con la diffusone dei rumors sulla sua partecipazione al reality di Canale 5, hanno evidenziato che con il suo curriculum potrebbe non avere tutte le carte in regola per partecipare a uno show dedicato alle celebrità. Giulia De Lellis, però, ha scelto di non replicare alle tante polemiche sul suo conto, mettendo da parte tutte le accuse e concentrandosi sul futuro che la attende su Canale 5.

CON ANDREA DAMANTE PROTAGONISTA DELLA PRIMA EDIZIONE

Contrariamente al parere dei suoi numerosissimi haters, Giulia De Lellis sembrerebbe avere tutte le carte in regola per fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, lo scorso anno è riuscita a mettersi in mostra proprio nel corso della prima edizione del reality, quando il suo fidanzato, Andrea Damante, ha partecipato come concorrente vip dopo il suo percorso sul trono di Maria De Filippi. A dare risalto alla loro storia d'amore, già nota al pubblico di Uomini e Donne, è stata l'amicizia che Damante ha intrapreso, all'interno della casa, con Asia Nuccetelli, evento che ha scatenato le ire della sua fidanzata con incursioni, battibecchi e diatribe senza fine. La querelle, infatti, è andata avanti per diverse settimane con litigi e botta e risposta che si sono protratti anche al di fuori della casa del Gf Vip, fino a raggiungere i più noti salotti di Canale 5. Proprio in questi programmi, nell'ultimo anno, Giulia De Lellis è stata più volte ospite anche in qualità di opinionista, diventando in breve tempo uno dei volti più amati dal pubblico televisivo.

UN AMORE CHE NON CONOSCE CRISI

Ama lo shopping, è un'esperta di stile e di tendenze e ha da poco aperto il suo canale su Youtube dedicato al mondo della bellezza: è con questo curriculum che Giulia De Lellis si prepara a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 2017. Per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, inoltre, questa avventura si apre con una nuova consapevolezza: la lontananza da Andrea Damante non scalfirà di certo il rapporto che li lega ormai da più di un anno. A svelare questa piccola indiscrezione è stato lo stesso ex tronista, che in una recente intervista nel salotto di Barbara D'Urso ha dichiarato che il loro rapporto "Va benissimo, sempre meglio". Il Deejay, inoltre, non ha nascosto che fra loro, di recente, ci sono stati degli attriti: "C’è stato un periodo in cui abbiamo avuto qualche litigata in più", ma dal suo punto di vista "è servito ad arrivare a oggi". Con le sue parole, Damante ha svelato inoltre i motivi dei loro recenti contrasti, scatenati, principalmente, da "un anno molto frenetico e molto intenso". La nuova avventura di Giulia De Lellis rafforzerà il loro amore?

© Riproduzione Riservata.