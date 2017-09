GRANDE FRATELLO VIP 2017 / Prima puntata: anticipazioni, diretta, nuovi ingressi ed eliminati (11 Settembre)

Grande Fratello Vip

È tutto pronto per la prima puntata serale del Grande Fratello 2017. Ilary Blasi, con la valida partecipazione di Alfonso Signorini e l'irriverente supporto della Gialappa's Band, condurrà oggi, lunedì 11 settembre, la seconda edizione del reality show di Endemol. La rete ammiraglia di Casa Mediaset è già pronta per ospitare i 14 concorrenti ufficiali che, dalle prime anticipazioni, pare che presto diventeranno 16. Ci sarà durante la serata, l'ingresso di due bellissime modelle, così come anticipato nel corso della conferenza stampa. Spazio poi, per le clip di presentazione così come per gli ingressi che si susseguiranno uno dietro l'altro. La seconda edizione del GF Vip, sarà allietata della presenza di: Veronica Angeloni, Daniele Bossari, Giulia De Lellis, Carmen Di Pietro, Lorenzo Flaherty, Serena Grandi, Gianluca Impastato, Simona Izzo, Cristiano Malgioglio, Ignazio Moser, Luca Onestini, Marco Predolin, Cecilia e Jeremias Rodriguez (che gareggeranno come concorrente unico, proprio come è successo lo scorso anno con Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli) e Aida Yespica.

Prima puntata: le dichiarazioni di Blasi-Signorini

Naturalmente, come da tradizione, nel corso della serata ci saranno già le prime nomination. Il cast, così come evidenziato più volte, si presenta già molto forte, anche più del previsto e a tal proposito, Ilary Blasi ha dichiarato: “La struttura e le sfumature delle personalità dei concorrenti sono molto forti. Ci sono diverse strutture caratteriali che possono amalgamarsi o esplodere tra loro. Io ho un vantaggio, non conosco nessuno dei concorrenti, quindi sono ‘bip’ amari per Alfo che è amico di tutti. Io sono immune. Meglio così. Ci conosceremo sul campo!”. Mentre anche Alfonso Signorini pare non avere dubbi: “Ho voluto fortemente Carmen (Di Pietro, ndB). La sua lettura con i punti interrogativi dell’Infinito di Giacomo Leopardi, che ha postato online, è qualcosa che va oltre l’infinito dell’immaginazione. E poi c’è una donna vera come Serena Grandi che non si è mai risparmiata nella vita, come del resto la Yespica. Temo Simona Izzo, che vorrà sicuramente fare la regista anche dentro la Casa. Non la vorrei come compagna di viaggio. Daniele Bossari e Marco Predolin cercano il loro riscatto”. Anche questo anno il Grande Fratello Vip 2017 si presenta molto social e con numerose finestre tra il live e i daytime in onda tra Canale 5, Italia 1 e La5.

Toto-vincitore e ingresso della Gialappa's: “Il cast promette!”

Nonostante la nuova edizione non sia ancora partita, il toto-vincitore impazza ugualmente. Cristiano Malgioglio e Giulia De Lellis, sembrano già in lizza per la prima e seconda posizione per un cast, che promette grandi sorprese. A tal proposito, anche la Gialappa's Band ha raccontato il suo punto di vista: “Il cast promette, bisogna vederli all’opera, i presupposti per fare male ci sono tutti”. L'irriverente trio, farà da spalla alla collaudata coppia formata da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. A quanto pare, faranno anche una sorta di "Mai dire...", ma sempre in diretta durante il corso dei vari appuntamenti del lunedì sera. Quali saranno i temibili avversari del Grande Fratello Vip 2017? L'ammiraglia di Casa Rai, per il prime time ha in serbo la prima puntata de "Il paradiso delle signore", in onda con la sua seconda stagione. Questo, per Canale 5 potrebbe essere un vero problema. Come ben sapete, ma come questo anno, le fiction trasmesse in Rai, sono state un vero successo. Chi vincerà la gara degli ascolti TV? Vi aspettiamo qui domani mattina per poterlo scoprire!

© Riproduzione Riservata.