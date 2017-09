Giusy Buscemi/ L’attrice rivela: ”Vedremo una Teresa più matura” (Il Paradiso delle Signore 2)

Giusy Buscemi in una scena de il Paradiso delle Signore 2

Giusy Buscemi, ex Miss Italia 2012 e protagonista di numerose fiction, questa sera tornerà nei panni di Teresa Iorio per la grande riapertura de “Il paradiso delle signore 2”. Nella prestigiosa boutique di Rai Uno, naturalmente, ritroveremo tutti gli amati personaggi della prima stagione, con molte sorprese proprio per la protagonista, che a un passo dal suo lieto fine con l’imprenditore Pietro Mori (interpretato da Giuseppe Zeno), dovrà fare i conti con il ritorno dal regno dei morti della sua prima moglie. A svelare qualche dettaglio in più sul personaggio di Teresa è stata la stessa attrice, che nel corso di un’intervista ha anticipato i numerosi cambiamenti che interesseranno la protagonista: “Il personaggio di Teresa porta con sé, anche nella nuova stagione, al sua ambizione dal punto di vista professionale, ovvero quella di diventare una stilista e di aprire un giorno un atelier tutto suo. Invece, dal punto di vista umano e personale, io penso che il primo cambiamento di Teresa è che sì, rimane un personaggio determinato e istintivo, ma a volte vedremo anche una Teresa più matura e riflessiva".

TERESA IORIO NELLA PRIMA SERIE

Cosa è successo a Teresa Iorio nel gran finale di stagione? In attesa della prima puntata de Il Paradiso delle Signore 2, in onda questa sera in prima serata su Rai Uno, ripercorriamo il lieto fine della protagonista. La giovane Teresa, una ragazza nata e cresciuta nel profondo sud interpretata da Giusy Buscemi, si trasferisce a Milano per realizzare il suo sogno di diventare una sarta. Qui, grazie al suo talento, riesce a ottenere un lavoro presso una prestigiosa boutique, dove a catturare la sua attenzione è Pietro Mori, il tormentato proprietario del negozio che a stento riesce a nascondere il suo interesse per la nuova arrivata. Teresa riesce sin da subito a eccellere grazie alle suo doti, ma le tante vicissitudini non faranno che allontanarla da Pietro (prossimo a un matrimonio per convenienza) e avvicinarla a Vittorio Conti, socio di Mori nella gestione del Paradiso. Nelle fasi finali della fiction, Pietro Mori capisce di non voler sposare la ricca Andreina, così come Teresa, che riscopre tutto il suo amore per il suo capo, ma quando Pietro riesce a liberarsi dalle accuse di omicidio pììmesse in piedi dal padre della sua ex, a rovinare il lieto fine è l’arrivo inaspettato della sua prima moglie (che tutti credevano defunta).

© Riproduzione Riservata.