Grande Fratello Vip 2017 / Streaming video e replica: ecco come guardare il reality sul web, orari daytime

Grande Fratello Vip in streaming

La seconda edizione del Grande Fratello Vip 2017, parte oggi, lunedì 11 settembre. Nel prime time della rete ammiraglia di Casa Mediaset, Ilary Blasi con Alfonso Signorini e la Gialappa's Band, rientreranno in onda per regalare un nuovo spettacolo al pubblico, da poter spiare h24. Come guardare il programma in diretta streaming? Eccovi a seguire, tutte le dettagliate informazioni che vi serviranno per questa parte della trasmissione. Come ben sapete, la seconda edizione del reality show di Casa Endemol, sarà ben più social ed interattiva del previsto e quindi, per vedere la prima puntata (così come tutte le altre), non occorrerà di certo disporre forzatamente di un apparecchio televisivo. Intanto, vi ricordiamo che, per una visione in Alta Qualità del GF Vip, vi invitiamo a digitare il tasto 505 del digitale terrestre per poterla vedere in HD. Spazio anche per i social oltre che per lo streaming, così come gli abbondanti daytime, i riassunti e le repliche. Vediamo cosa occorrerà fare per potere usufruire di tutti questi canali in live.

Streaming web e diretta h24

Le finestre dei daytime, andranno in onda su Canale 5 e Italia 1. L'ammiraglia, presenterà il riassunto dei vari appuntamenti dal lunedì al venerdì alle 16, la domenica in seconda serata. Sulla rete giovane invece, potrete vedere il GF dal lunedì al sabato alle 13, la domenica anche alle 19. Per vedere la Casa quasi h24, collegatevi sul canale di Mediaset Extra (dalle 10 alle 7 del mattino successivo) e su La5 (dalle 11.40 alle 13, dalle 18 alle 19.40 e dalle 23.15 alle 3.30, il sabato e la domenica anche dalle 18 alle 21). Per la visione in streaming, spazio al sito ufficiale del programma (www.grandefratellovip.mediaset.it) oppure all'applicazione di Mediaset.it, per visionare la Casa anche in mobilità. Hashtag ufficiale del programma è #GFVIP. Spazio poi anche per la replica in televisione al martedì sera su La5. In ultimo, sempre tramite il sito di Mediaset e la sua app, potrete rivedere quando volete, la replica streaming dei vari appuntamenti televisivi del lunedì sera.

