IGNAZIO MOSER/ Dal flirt con Miss Belgio alla Casa (Grande Fratello Vip 2017)

Ignazio Moser

NEL 2014 L’ADDIO AL CICLISMO SU STRADA

È tempo di aprire le porte della Casa del Grande Fratello Vip. Comincia questa sera, infatti, con diretta su Canale 5 la seconda appassionante edizione del reality condotto da Ilary Blasi con il supporto del direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini. Una nuova edizione che porta con se interessanti novità e soprattutto quattordici nuovi inquilini vip che si daranno battaglia con personali strategie, allo scopo di riuscire a restare quanto più tempo possibile. C’è particolare curiosità per conoscere meglio Ignazio Moser, figlio del celebre campione di ciclismo Francesco detentore del record dell’ora. Ignazio è a sua volta un ciclista di 25 anni con un fisico statuario che lo fa sembrare un vero e proprio modello. Fino al 2014 è stato un discreto ciclista sua strada riuscendo ad ottenere la vittoria al Tour de Guadalupe per poi ritirarsi entrando nel team Cinelli Chrome nella specialità dello scatto fisso.

DIVISO TRA L'AZIENDA AGRICOLA E LA BELLA DEXTERS

Tuttavia la sua attività principale lo vede nei panni di eccezionale gestore dell’azienda agricola di famiglia che ogni anni produce dell’ottimo vino esportato in tutto il mondo. Recentemente è stato al centro del gossip per via della storia d’amore che lo ha visto al fianco di Tanja Dexters, cantante di origini belga che in passato è stata anche Miss Belgio. La loro love story è stata particolarmente chiacchierata in ragione dei quasi venti anni d’età di differenza. Insomma, Moser Junior sembra avere tutte le carte in regole per essere un protagonista di questa edizione.

