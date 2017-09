IL PARADISO DELLE SIGNORE 2 / Teresa e Pietro presto sposi? Anticipazioni prima puntata (oggi, 11 settembre)

Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1

Forte del successo della prima stagione, Il Paradiso delle Signore ritornerà nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 11 settembre 2017, con il suo secondo capitolo. Giusy Buscemi ritornerà quindi a rivestire i panni della giovane Teresa, una stilista in erba che lavora nella galleria di Pietro Mori, interpretato da Giuseppe Zeno. Ritroveremo inoltre Alessandro Tersigni nel ruolo di Vittorio, ex fidanzato della protagonista ed antagonista dell'industriale, oltre che a Christian Filangieri nel ruolo della signorina Mantovani, responsabile gelida delle Veneri. Completanoil cast il giovane Cristiano Caccamo, che ritornerà con il suo Quinto, sempre più innamorato ed una new entry interessante che promette di infrangere il sogno d'amore di Pietro e Teeresa. Andrea Osvart sarà infatti Rose, l'ex moglie di Mori e pronta a fare di tutto per contrastare la favola rosa dei due innamorati. Il personaggio dell'attrice è stato introdotto nel finale della prima stagione, regalando a tutti i fan un cliffhanger particolare. Le premesse di un nuovo successo ci sono tutte, soprattutto considerando che la formula messa in scena da Il Paradiso delle Signore 2 ha già conquistato una media di 6 milioni di telespettatori durante la trasmissione dei precedenti episodi. Dieci appuntamenti attendono il pubblico italiano nelle prossime settimane, analizzando non solo il rapporto fra i protagonisti ed i personaggi minori, ma anche approfondendo la realtà sociale ed economica in una Milano in forte sviluppo. La nuova stagione aprirà i battenti sulla trama così come l'abbiamo lasciata in precedenza, ovvero partendo proprio dall'arrivo di Rose nel capoluogo lombardo. Guai in arrivo quindi per la coppia formata da Pietro e Teresa, che dovranno imparare ancora una volta a fidarsi l'uno dell'altra. Abbiamo lasciato invece Vittorio in pieno sviluppo professionale e la seconda stagione dell'acclamata fiction non farà che renderlo ancora più vincente, anche se nei suoi pensieri continua ad esserci Teresa. La trama della prima puntata si concentrerà così sulle relazioni fra i diversi personaggi principali e non, con diversi colpi di scena. Persino Quinto riceverà un duro colpo dalla sua Anna, sempre più invischiata in sordide relazioni ed a confronto con una realtà particolare. Una piccola anticipazione riguarda anche il personaggio di Violetta, la giornalista interpretata da Guenda Goria. Ritornerà dopo un'uscita di scena plateale, ancora più determinata a contrastare Mori con ogni mezzo.

ANTICIPAZIONI DELL'11 SETTEMBRE 2017, EPISODIO 1

Pietro Mori è sconvolto dallo scandalo, a causa di alcuni articoli diffamatori diffusi dai giornali locali. Un serio rischio per la sua azienda e che potrebbe contrastare le sue aspirazioni di dare un nuovo volto alla sua Galleria. A complicare le cose è il ritorno di Rose, l'ex moglie di Mori e decisa ad impedire che l'industriale coroni il suo sogno d'amore con Teresa. Quest'ultima dovrà vedersela con una rivale di primo livello, dato che Rose è del tutto all'opposto dal punto di vista caratteriale e nei modi. Per certi versi, rappresenta ciò che Teresa vorrebbe essere e possiede quella classe che fa apparire Rose una donna vincente in un ambiente sempre più maschile. Teresa e Mori entreranno quindi in contrasto, ma alla fine la giovane deciderà di perdonare il suo Pietro ed accetterà la sua proposta di matrimonio. Intanto, Vittorio cerca in tutti i modi di dimenticare Teresa, preferendo buttarsi sul lavoro nella pubblicità. Grazie al suo ingegno, sembra che il Paradiso delle Signore possa rivivere sotto una luce diversa. Anna intanto continua a portare avanti la sua gravidanza, frutto di una sua relazione con un uomo sposato. Teresa invece chiederà a Pietro di non parlare con nessuno del loro fidanzamento, ricevendo allo stesso tempo una promozione ed assumendo il ruolo di pubblicitaria. Intanto la Galleria vive un turn over di nuove Veneri, mentre si scopre che è Rose la responsabile degli articoli contro Pietro. Quest'ultimo tuttavia penserà che dietro gli eventi nefasti ci sia ancora il suo nemico di sempre, Mandelli. Quest'ultimo è ancora deciso ad ottenere da Mori la confessione sull'omicidio del fratello, avvenuto durante la guerra. Sembra tuttavia che Mandelli non otterrà nulla, cadendo poi sul pavimento in seguito ad un infarto.

