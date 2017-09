IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 11 settembre: Emilia viene arrestata

Il Segreto

Cambia l'orario de Il Segreto che da oggi tornerà in onda alle ore 16:10, appena prima dell'appuntamento pomeridiano con Barbara d'Urso. L'argomento del giorno sarà ancora la fiala di cianuro trovata nella cassetta degli attrezzi di Alfonso: la segnalazione anonima metterà in grave pericolo il locandiere che rischierà di essere arrestato (di nuovo) per un crimine non commesso. Ma a sorpresa, a causa delle minacce di Severiano, sarà un'altra persona a dichiararsi colpevole per tale crimine: Emilia affermerà di avere nascosto il cianuro nel vino di Sol e verrà arrestata per tale crimine. Tutti gli abitanti di Puente Viejo saranno sconvolti per tale dichiarazione: mai si sarebbero aspettati che la moglie di Alfonso potresse nutrire un tale odio verso la moglie di Sol, alla quale aveva dimostrato sempre amicizia. I dubbi, infatti, sarannno evidenti tra i vari compaesano e anche i Santacruz non riusciranno a capacitarsi come la donna possa essere arrivata a tanto, senza una vera motivazione.

Cosa sta tramando Ismael? Camila sta male

Diverse trame degne di nota terranno banco nella puntata de Il Segreto di questo pomeriggio. In essa, infatti, si rivedrà Ismael alle prese con degli intrighi ai danni della famiglia Santacruz. Beatriz e Hernando continueranno ad avere completa fiducia in lui, ritenendo che si tratti di un vero eroe, ma il ragazzo parlerà al telefono con un misterioso interlocutore. Stabilirà con lui di sottrrarre alcuni prodotti di Los Manantiales, ovviamente senza informarne prima il proprietario delle sorgenti. Ma non sarà questo l'unico problema che i Dos Casas potrebbero presto dovere affrontare: se fino a qualche giorno prima, infatti, era stato Hernando ad avere bisogno delle cure mediche della moglie, ora i ruoli si invertiranno. La cubana non appare in piena forma già da diversi giorni ma questo pomeriggio resterà vittima di un vero e proprio mancamento, facendo preoccupare tutti i suoi cari. Quali saranno le cause di questi nuovi problemi di salute?

