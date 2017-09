Il Paradiso delle Signore 2 / Replica e streaming video: come rivedere la prima puntata

Il Paradiso delle Signore, replica streaming

Stasera l'ammiraglia di Casa Rai ci regalerà la prima puntata della seconda stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda nel prime time. Di cosa ci parlerà la trama del primo appuntamento? Scopriamolo con le anticipazioni e di seguito, tutte le informazioni per vedere la fiction TV anche in diretta e replica streaming, dalle applicazioni e il sito ufficiale della Rai. Dopo l'enorme successo della prima stagione, la serie ambientata negli anni '50 è tornata più agguerrita di prima. In sfida con il primo appuntamento del Grande Fratello Vip, visti i precedenti risultati, potrebbe portarsi la vittoria a casa senza particolari problemi. Ci troviamo a Milano ed i protagonisti inseguono i sogni e le aspirazioni di un'Italia che sente ancora gli strascichi della guerra. Il Paradiso delle Signore è un grande magazzino aperto nel centro, attraverso la quale ci saranno un via vai di emozioni, tra amore, amicizia e passioni. Dieci saranno le prime serate che andranno in onda su Rai 1, con un cast di tutto rispetto che appassionerà gli estimatori anche questo nuovo anno.

Il Paradiso delle Signore in streaming? Ecco come

Il cast de Il Paradiso delle Signore, vede ritornare: Giusy Buscemi (Teresa) e Giuseppe Zeno (Pietro Mori). Spazio poi per alcuni nuovi ingressi, come nel caso di Andrea Osvart nei panni dell'ex moglie del signor Mori che torna per riconquistarlo. Nel cast, in partenza da oggi, 11 settembre, ritroveremo anche Alessandro Tersigni (Vittorio Conti), Christiane Filangeri (Clara Mantovani) e Marco Bonini (Corrado Colombo). Siamo nell'agosto del 1956 e Il Paradiso delle Signore è pronto per riaprire dopo i numerosi giornali che hanno infangato la reputazione di Mori. Teresa finalmente lo perdona e poi lui, per mettere da parte possibili interazioni amorose con Rose, le presenta anche l'attuale marito dell'ex. Teresa rinfrancata, accetterà la sua proposta di matrimonio. Per vedere le primissime dinamiche della seconda stagione della fiction TV anche in diretta streaming, vi basterà collegarvi sul portale di RaiPlay oppure scaricare l'applicazione mobile per tutti i sistemi operativi. Stesso identico discorso, per visionare la replica streaming, alcune ore dopo dalla messa in onda e selezionando la sezione dedicata alla “TV del giorno dopo”.

