Ivana Mrazova / Chi è la modella del Grande Fratello Vip 2? Da Sanremo alla "Casa"

Ivana Mrazova

È iniziata col botto la nuova edizione del Grande Fratello Vip. La Casa si è popolata e tra i concorrenti ecco fare il suo ingresso anche la bella Ivana Mrázová. Era stata già annunciata durante la conferenza stamapa l'arrivo in casa di due concorrenti a sorpresa: si era infatti parlato dell'ingresso di due modelle, ma solo questa sera in diretta sono state svelate le loro identità. Abbiamo così scoperto che la prima è la stupenda Ivana Mrázová, nata a Vimperk il 7 gennaio 1992, è appunto una modella di origine ceca. Suo padre è un ingegnere, mentre sua madre è stata un'attrice di teatro. Ha due sorelle maggiori. All'età di 15 anni ha lasciato la sua città Katovice per cominciare la carriera di modella a Milano, lavorando da allora in Italia e in Europa.

DAL FESTIVAL DI SANREMO ALLA CASA DEL GF VIP

Nel 2012 è stata scelta per affiancare Gianni Morandi e Rocco Papaleo nella conduzione del Festival di Sanremo. Proprio prima della partecipazione a Sanremo fu intervistata dal corriere.it. Queste alcune dichiarazioni: "Non mi piace molto la musica italiana. Conosco solo Celentano perché da piccola lo ascoltavo con mia nonna. Sentivamo “Azzurro”, molto bella. E poi conosco Bocelli. Il sogno della mia vita è comprare una casa dove c’è sempre caldo, aprire un ristorante e stare lì con la mia famiglia: mio marito e i miei figli". Oltre che per la sua apparizione al Festival Di Sanremo al fianco di Gianni Morandi, il pubblico ben poco conosce Ivana; è sicuro che imparerà a conoscerla nel corso di questa avventura al Grande Fratello Vip.

