JUSTIN BIEBER/ Il cantante onorato di aiutare le vittime degli uragani (oggi, 11 settembre)

Justin Bieber

Justin Bieber tornerà ad esibirsi domani sera in occasione dell'evento benefico organizzato dall star della musica e dello spettacolo in favore delle vittime degli uragani Harvey e Irma. La notizia è stata diffusa dalla stessa organizzazione dell'evento e confermata qualche giorno fa dallo stesso cantante canadese nei social network. Lui stesso ha infatti pubblicato la locandina dell'evento, con i nomi dei partecipanti, precisando 'di essere onorato di prendere parte ad una grande causa'. Si tratta della prima esibizione dell'idolo delle teenagers dopo l'annuncio della cancellazione delle ultime date del Purpose Tour, avvenuto nel mese di luglio. I fan fremono davanti alla curiosità di poterlo ascoltare ancora in diretta, sperando che Bieber possa ben figurare come già accaduto a Manchester in occasione del concerto promosso da Aurora Grande. Anche in questo caso sarà affiancato dalla sola chitarra?

Justin Bieber aiuta il prossimo e pensa agli One Direction

Ad esclusione della brutta avventura nel profilo di Selena Gomez, da settimane Justin Bieber riesce a stare lontano dal gossip evitando di finire al centro delle riviste scandalistiche di tutto il mondo. Proprio ora che sembra finalmente cresciuto, anche grazie al suo ritrovato interesse per la religione, il cantante canadese dededica le sue attenzioni ad alcuni illustri colleghi, in primis gli One Direction. In una recente intervista, l'artista ha chiarito di essere spesso in contatto con i membri della band inglese e di essere certi che loro torneranno presto insieme dopo essersi dedicati alla carriera da solisti. Ad eccezione di Zayn Malik, che ha chiuso definitivamente la sua avventura con il gruppo, Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan e Louis Tomlinson non hanno mai confermato di voler mettere la parola fine agl One Direction che quindi molto presto potrebbero tornare ad emozionare i milioni di fan.

© Riproduzione Riservata.