Jeremias e Cecilia Rodriguez/ I due fratelli di Belen promettono scintille...(Grande Fratello Vip 2017)

Cecilia e Jeremias Rodriguez

Jeremias e Cecilia Rodriguez sono due dei quattordici concorrenti che questa sera avranno la possibilità di fare il loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2017. I due futuri inquilini, che parteciperanno in coppia e conteranno nel reality come un solo concorrente, sono noti al grande pubblico per essere i due fratelli minori della più nota Belen Rodriguez, volto amatissimo di molti show in onda su Canale 5. Di recente, a Jeremias Rodriguez non è andata giù la presentazione ufficiale che gli ha riservato il noto settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, dove, con una breve didascalia, è stato definito "tuttofare"; dell'intervista, probabilmente, il futuro inquilino del reality potrebbe non aver gradito neanche le parole di Alfonso Signorini, che lo ha definito come "una scheggia impazzita" e una "testa calda". Di conseguenza, qualche giorno fa, il fratello di Belen ha scelto di dire la sua e, pubblicando un'immagine sulle sue Instagram Stories, ha lasciato questo messaggio: "quando neanche i giornali sono in grado di descriverti". Ne vedremo delle belle?

JEREMIAS È "IL FRATELLO DELLA NUMERO UNO"

"Partecipo al Gf Vip perché sono fratello della numero uno e mi sembra una bella esperienza". È con queste parole che Jeremias Rodriguez, fratello della più nota Belen, ha commentato la sua partecipazione al reality di Canale 5 nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e canzoni". il concorrente, che non ha nascosto di essere terrorizzato dall'idea di passare del tempo lontano dai suoi cari, sa già che ciò che gli mancherà più di tutto è la sua libertà: "Mi mancherà la mia famiglia. Non sono mai stato rinchiuso, per questo mi spaventa perdere la possibilità di fare quello che voglio in ogni momento". Nelle sue parole, anche ciò che teme di questa esperienza: "Ho paura anche di essere giudicato senza che conoscano la mia vita e di trovare persone che abbiano voglia di rovinare ogni momento", con la certezza di avere, allo stesso tempo, difetti e punti di forza: "Forse il mio modo di vedere la vita infastidirò gli altri concorrenti, mentre apprezzeranno la mia trasparenza e il mio modo di proteggere ciò che mi circonda".

CECILIA DA "PLAYA DESNUDA" AL GF VIP 2017

Per Cecilia Rodriguez le porte del mondo delle celebrità si sono aperte già qualche anno fa, quando ha partecipato come naufraga all'Isola dei Famosi 2016 nella celebre spiaggia definita "desnuda". Oggi, la sorella di Belen Rodriguez, si prepara a varcare l'ingresso Grande Fratello Vip 2017, anche se per molto tempo, così come rivela l'inquilina in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha escluso dalla sua vita la partecipazione a un reality. Cecilia, dopo le iniziali resistenze, ha scelto di accettare perché, a suo dire, è sempre un modo per mostrare il suo carattere, anche se oggi è molto impegnata con la linea di costumi che disegna e produce. Fidanzata ormai da cinque anni con Francesco Monte, la sorella di Belen vive a Milano e dichiara che, nella lunga permanenza nella casa, sentirà di certo la mancanza di Aspirina, il cane che la segue ovunque. Nelle sue parole, inoltre, anche la paura più grande: "Mi spaventa non avere il controllo di nulla, la noia, la maleducazione, il poco rispetto. Saremo in tanti e ognuno con abitudini diverse, se non ci verremo incontro sarà durissima". Come se la caverà nella casa?

