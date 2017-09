Joe Rimorchio / Chi è il rapper del Grande Fratello Vip 2: lo scherzo a Carmen Di Pietro

Joe Rimorchio al Grande Fratello Vip 2

Non poteva essere tranquillo l'ingresso di Carmen Di Pietro nella Casa del Grande Fratello Vip 2. La limousine accompagna la soubrette in una camera che non è quella della Casa, ma qui invece vi trova un personaggio molto particolare: lui si presenta come Joe Rimorchio, un rapper famosissimo, di fama internazionale, molto più famoso di lei. Ovviamente si tratta di uno scherzo organizzato dal Grande Fratello Vip per rendere subito movimentata l'avventura della Di Pietro che inizialmente, di fronte al ragazzone muscoloso e super tatuato, si chiede chi sia e perchè il suo nome non le risulti familiare. Inizia allora la conversazione tra i due che non è fatta di complimenti: Joe infatti le chiede l'età, fa osservazioni sul tanto trucco usato dalla signora per mascherare difetti dovuti all'età, nota l'abito e, a poco a poco, fa infuriare la Di Pietro che mostra tutta la sua veracità.

UN RAPPER NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2...

L'atmosfera si scalda, arriva il sushi che però è solo per Joe e non per Carmen Di Pietro, così come gli autografi da fare. Joe però, dopo il suggerimento della Blasi, cambia strategia e ora sembra invece apprezzare la soubrette, ed ecco che partono le avances: "Però, ora che ti vedo bene potremmo fare qualcosa nella Casa, giusto per passare il tempo". La Di Pietro e sorpresa e lunsingata allo stesso tempo, poi però ecco intervenire Ilary Blasi e svelate che si tratta solo di uno scherzo. La performance di Joe Rimorchio è però piaciuta tanto, così Alfonso Signorini fa partire la proposta: "lo vogliamo nella Casa!!". Che sia esaudita?

