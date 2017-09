LORENZO FLAHERTY/ L’attore di Un posto al sole si rifà vivo dopo 3 anni (Grande Fratello Vip 2017)

Lorenzo Flaherty

IL RITORNO DELL’ATTORE ROMANO

Tutto pronto nella casa del Grande Fratello Vip per accogliere i 14 concorrenti che prenderanno parte a questa seconda edizione del fortunato reality, animando i prossimi due mesi e mezzo di spettacolo. Come consuetudine l’appuntamento è su Canale 5 per la conduzione di Ilary Blasi che verrà affiancata da Alfonso Signorini che come sua tradizione, proverà ad enfatizzare i fatti e le dinamiche che si andranno a creare tra gli inquilini. Tra i 14 che proveranno a resistere il più a lungo possibile in una convivenza forzata non semplicissima, spicca anche l’attore romano Lorenzo Flaherty protagonista in carriera di tanti film e fiction di successo. Dopo aver esordito nella pellicola Demoni 2 uscita nel 1986 per la regia di Lamberto Bava, si è fatto largo con le pellicole In nome del popolo sovrano di Luigi Magni, Festival di Pupi Avati, Le barzellette di Carlo Vanzina. Ma è soprattutto in televisione che Flaherty ha ottenuto il successo grazie alle fiction Un posto al sole, Incantesimo, RIS Delitti imperfetti e Il mistero del lago.

LA POLEMICA CON LE IENE

Flaherty era lontano dalle scene del mondo dello spettacolo dal 2014. Nel 2013, invece, è stato protagonista di una polemica a distanza con Le Iene, per via di un servizio in cui faceva riferimenti a presunti mancati pagamenti delle maestranze impiegate per il film Angelo Bianco – Il ragioniere della mafia. Nello specifico queste le parole di Flaherty: “Sono state usate parole diffamanti e lesive utilizzate ad hoc per colpire il film Angelo Bianco – Il ragioniere della mafia che è stato co-prodotto dalla mia società Elleffegroup è un piccolo film indipendente che subirà gravi danni a causa di un servizio diffamante e diffamatorio. Procederò per vie legali per tutelare un film che è frutto del lavoro di tante persone e, soprattutto, perchè è inaccettabile che, dopo 25 anni di lavoro presso il gruppo Mediaset, un professionista debba essere gettato nel fango proprio dall’azienda per cui ha lavorato seriamente portando a casa ogni volta ottimi ascolti”.

