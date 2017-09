LORY DEL SANTO A MIAMI/ Uragano Irma, chiusa in casa con il fidanzato Marco Cucolo: “abbiamo paura di morire”

Marco Cucolo e Lory Del Santo (web)

Questa mattina Lory Del Santo ha raccontato a TgCom 24 le ore di ansia che sta passano assieme al fidanzato Marco Cucolo in quel di Miami, in pieno passaggio dell’uragano Irma che sta devastando gli Stati Uniti d’America. L’attrice e regista di The Lady non ha nascosto la fortissima paura, specie nelle scorse ore, di rimanere coinvolta nella tempesta tropicale di passaggio in Florida. «Ho paura, come tutti ci siamo organizzati con le provviste, ma siamo rimasti davvero in pochi: moriremo?», spiega ai colleghi di TgCom 24 questa mattina, mentre intanto l’uragano sta per fortuna diminuendo la propria forza. Ha passato la vacanza estiva tutta a Miami con il fidanzato ma non è riuscita a partire prima dell’emergenza sopraggiunta dell’uragano. Mentre quasi tutti gli abitanti ti Miami sono evacuati, Lory e Marco hanno deciso di rimanere nella loro casa a South Beach, rischiando non poco.

L’URAGANO PERDE INTENSITÀ

Vittime e inondazioni a Miami, l’uragano Irma non scherza anche se è notizia di questa mattina del deciso ridimensionamento della tempesta a categoria 1 dopo aver toccato il massimo quantificabile (grado 5) solo due giorni fa, devastando i Caraibi e uccidendo diverse persone. «Qui c'è una situazione davvero spettrale - sottolinea Lory Del Santo - siamo rimasti davvero in poche famiglie, e siamo tutti chiusi in casa, in spiaggia e sull'Ocean Drive non c'è nessuno, i supermercati sono stati presi d'assalto e sono vuoti. Sapevamo dell'uragano ma non immaginavamo che ci saremmo ritrovati in una situazione del genere». Una situazione di certo di paura e timore anche per non sapere quando tutto questo finirà: «Siamo senza elettricità, è difficile comunicare, speriamo di sopravvivere e di riuscire a rientrare a Milano nei prossimi giorni».

© Riproduzione Riservata.