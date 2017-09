LUCA ONESTINI/ L’ex tronista di Uomini e donne chiarisce la sua storia con Soleil (Grande Fratello Vip 2017)

Luca Onestini

UNA ESPERIENZA CHE FARÀ BENE ALLA COPPIA

Mancano ormai poche ore all’inizio della seconda attesa edizione del Grande Fratello Vip 2017. Tra i 14 concorrenti ai nastri di partenza c’è l’ex tronista Luca Onestini. Un personaggio piuttosto noto ai fan del programma Uomini e donne che ne hanno seguito tutto il percorso nel pomeriggio di Canale 5 che l’ha portata a scegliere quale donna della propria vita la splendida ex corteggiatrice Soleil Sorge. A tal proposito i fan della coppia sono piuttosto preoccupati per la decisione di Onestini di prendere parte al reality per quanto concerne la tenuta del loro rapporto. Tuttavia i due hanno provato a tranquillizzare tutti con un post pubblicato sui social nel quale si legge: “Siamo due legati dentro da un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà .. questa esperienza che si appresta ad arrivare rafforzerà ancora di più il vostro rapporto e il vostro amore”.

LO SFOGO DELL'EX TRONISTA DI UOMINI E DONNE

Luca Onestini a pochi giorni dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2017 ha voluto mettere a tacere le voci di una possibile rottura nel rapporto con Soleil Sorge. Nello specifico l’ex tronista ha sottolineato la forza del loro amore per poi spendere belle parole anche nei confronti di Giulia Latini, altra ex corteggiatrice. Questi alcuni dei passaggi dell’Onestini-pensiero: “Amo follemente Soleil, siamo due ragazzi normali e non è tutto rosa e fiori, ogni tanto, è normale, si litiga. Siamo due matti, litighiamo ma ci amiamo alla follia... Soleil è un pochino in ansia per la mia partecipazione al Grande Fratello, ma lei è sicuramente la persona che più mi mancherà... Giulia è una persona fantastica, le voglio bene, l'affetto è immutato. Io sono innamorato e felice della scelta che ho fatto ma non mi piacciono alcune insinuazioni. Non c'è astio, sono felice per lei se dovesse frequentarsi con qualcuno”.

