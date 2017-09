Legend's of Tomorrow 2 / Anticipazioni 11 settembre 2017: Barry Allen chiede l'aiuto degli eroi?

Legend's of Tomorrow 2, in prima Tv su Premium Action

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, lunedì 11 settembre 2017, Premium Action trasmetterà due nuovi episodi di Legend's of Tomorrow 2, in prima Tv assoluta. Saranno il terzo ed il quarto, dal titolo "Shogun" e "Abominio". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Nathan Heywood (Nick Zano) chiede ad Oliver (Stephen Amell) di aiutarlo a ritrovare le Leggende, sicuro che si trovino in pericolo. Una volta rintracciato Rory (Dominic Purcell), scoprono che è stato messo in stasi durante il loro ultimo viaggio, a partire dal Seicento in Francia. In quell'epoca, le Leggende sono riuscite ad evitare che Luigi XIII venisse ucciso grazie ai sicari di Richelieu, ma una volta sulla Waverider era emerso che anche nel 1942 erano presenti delle anomalie storiche. I nazisti hanno infatti distrutto la città di New York grazie ad una bomba atomica e per evitare che l'evento avvenga, la squadra è costretta a rapire Albert Einstein (John Rubinstein). Intanto, Sara (Caity Lotz) scopre che Darhk (Neal McDonough) è a New York e decide di vendicare la morte della sorella senza informare il resto del gruppo. In seguito, Nate e Mick trovano Ray nella Preistoria, mentre Sara nella salem di fine Seicento ed il resto del team in Inghilterra. La Justice Society of America e le Leggende avviano uno scontro acceso con un militare tedesco armato con un super siero, in grado di trasformare la struttura molecolare di ogni persona. Una volta catturate le Leggende, Thawne (Matt Letscher) scopre che fra loro c'è anche un suo discendente, ma la JSA non crede alla missione della squadra rivale e preferisce non interferire con i piani dei nazisti. Costretti da Tyler (Patrick J. Adams) a andarsene, Ray (Brandon Routh) capisce che il problema delle Leggende sia l'assenza di un capo, spingendoli ad un confronto sul futuro leader. Subito dopo, si scopre che la JSA è in realtà in forte pericolo e che le Leggende devono ritornare nel 1942. Dopo l'ennesima figuraccia, le Leggende convincono la JSA a lasciare che li aiutino nell'individuare Barone Krieger (André Eriksen). Quest'ultimo attacca Vixen (Maisie Richardson-Sellers) e Palmer dopo essersi trasformato in una creatura dotata di una forza immane e Stein (Victor Garber) ordina la ritirata per ottenere almeno l'amuleto, lasciando i due eroi nelle mani del nazista. Una volta affrontato il nemico, Nate rimane gravemente ferito, ma Ray riesce a salvarlo iniettandogli il siero di Krieger, opportunatamente modificato. Una volta sola, la JSA viene presa di mira da Eobard (Matt Letscher), che uccide Tyler.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 3 "SHOGUN"

Nate e Ray si stanno allenando nel Giappone medievale, quando cadono dalla Waverider e si ritrovano in un villaggio del posto. Scoprono così che una famiglia ha dei seri problemi con lo shogunato e decidono di aiutarla. Per adempiere alla missione, Palmer dovrà tuttavia rinunciare alla sua tuta, mentre Stein e Jefferon scoprono che sulla Waverider è presente uno scomparto segreto che nasconde delle armi distruttive. Ricevono in seguito un messaggio dal Barry del 2050, che li avvisa di un imminente pericolo. In seguito, la squadra scoprirà che in realtà la famiglia che stanno aiutando non ha raccontato tutta la verità.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 4 "ABOMINIO"

Le Leggende vengono a conoscenza di un'anomalia particolare nella linea temporale, che ha portato il mondo a piegarsi al fenomeno zombie. Un virus ha infatti intaccato le menti di alcuni umani spingendoli ad agire sotto gli impulsi primordiali e dividendo il gruppo. Nate dovrà agire sfruttando i propri poteri per far esplodere le creature, ma Mick viene catturato e costretto ad assumere il virus. Una volta liberi, Vixen e Jay scoprono che il morbo è stato creato dalla Confederazione militare, mentre Ray è impegnato a fare da spalla a Mick, ormai sprovvisto di un partner.

