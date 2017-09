Lorena Cacciatore/ È Lucia Gritti, la bionda “Venere” della boutique (Il Paradiso delle Signore 2)

Lorena Cacciatore in una foto su Facebok

Questa sera “Il Paradiso delle Signore 2" riaprirà i battenti e fra le Veneri della prima stagione ritroveremo anche l’amatissima Lucia Gritti, magistralmente interpretata da Lorena Caccitore. Lorena è una delle commesse della prestigiosa boutique milanese, così come Anna, Silvana e Clara, ma a differenza delle sue colleghe ad aspettarla a casa ha sempre avuto un marito, sposato tempo prima senza amore, e un figlio, di cui tutti ignorano l’esistenza. L’emancipata commessa, infatti, per tutta la durata della prima serie ha fatto i conti con i pregiudizi di una società dalla mentalità ancora ristretta, che non vedeva di buon occhio le madri di famiglia impegnate in attività di lavoro. Questa storia, per molto tempo, l’ha resa vittima di un terribile ricatto, terminato quando si è innamorata dell’investigatore privato, con il quale è arrivata al punto dal lasciare tutto. Cazzaniga, questo il nome del suo amante, in seguito al suo rifiuto è però partito senza di lei, ma nelle ultime fasi della prima stagione la sua nave, L’Andrea Doria, è miseramente affondata.

QUALE SARÀ IL DESTINO DI LUCIA?

Cosa succederà alla bella Lucia Gritti nella prima puntata de il Paradiso delle Signore 2? Dalle vicende andate in onda nella seconda stagione, abbiamo visto che il personaggio interpretato da Lorena Cacciatore, dopo aver confessato la sua infedeltà e aver mandato a monte il suo matrimonio, è riuscito a riconquistare la fiducia del marito, tornando a casa da suo figlio. Il suo amante, l’uomo per il quale avrebbe lasciato tutto, è invece salito senza di lei su una nave diretta negli Stati Uniti, tragicamente naufragata nel pieno della sua traversata. Nei primi episodi, di conseguenza, dovremmo ritrovarla lì dove tutto si è concluso, al Paradiso, dove, a quanto pare, sarà affiancata da una serie di nuove “Veneri" scelte proprio dalla sua inseparabile amica Teresa. Riuscirà la commessa, già profondamente segnata dagli eventi della prima stagione, a recuperare la serenità o il passato tornerà a bussare alla sua porta?

