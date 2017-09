Ludovica Frasca e Luca Bizzarri si sono lasciati? / L'ex velina risponde al gossip: "Stupidaggini!"

Ludovica Frasca e Luca Bizzarri

Stando alle indiscrezioni presenti nell'ultimo numero in edicola del settimanale Spy, tra l'ex velina Ludovica Frasca e il fidanzato Luca Bizzarri ci sarebbe aria di crisi. I due si sarebbero addirittura lasciati, secondo il gossip, e la Frasca sarebbe molto vicina al procuratore sportivo e grande amico Giuseppe Riso. Un'indiscrezione che ha allarmato i tanti fan della coppia alla ricerca di smentite o anche di conferme per accertarsi della veridicità della notizia. Ecco allora che sui social in tanti si sono fiondati per chiedere spiegazioni ai diretti interessati e, nello specifico, all'ex velina che di fronte ai tanti messaggi ha deciso di chiarire la situazione.

BIZZARRI - FRASCA: CRISI SMENTITA!

“Ma ci sta ancora con Bizzarri? È un pezzo che non si vedono insieme”, ha scritto un utente in cerca di notizie; qualcun altro invece ha chiesto: “Perché non ci fai tranquillizzare? Si dice così tanto di te e Luca in questi giorni che … vorrei non fosse vero. Insieme siete molto carini. Ma se anche fosse ti auguro comunque una buona vita”,. Ecco allora che, di fronte a tali commenti preoccupati, Ludovica - come riporta Novella2000 - si è sentita in dovere di rispondere, smentendo queste le voci di corridoio: “sono stupidaggini. - ha scritto allora l'ex velina - Tranquillizzati. Sei dolce, grazie!”. Un commento secco che non lascia tuttavia dubbi: la storia d'amore tra Ludovica Frasca e Luca Bizzarri continua a gonfie vele e chissà che presto non possano arrivare chiarimenti più approfonditi su questa situazione che, per qualcuno, continua ad avere qualche punto irrisolto.

