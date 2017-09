MARCO PREDOLIN / Il ritorno del famoso conduttore de "Il gioco delle coppie" (Grande Fratello Vip 2017)

Marco Predolin

NELLA CASA PER SOLDI

In questa seconda edizione del Grande Fratello Vip 2017 vi partecipa anche un amatissimo personaggio della tv anni Ottanta: Marco Predolin. Un conduttore che ha ottenuto una enorme fama grazie a programmi che sono rimasti nella storia del mondo dello spettacolo italiano come Il gioco delle coppie in onda su Rete Quattro, M’ama non m’ama e Passiamo la notte insieme. Come consuetudine, Predolin nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni è stato molto schietto e sincero, ammettendo che il vero motivo per cui ha preso parte al reality di Canale 5 è puramente legato al compenso pattuito. Inoltre, ha aggiunto che tra i timori più grandi ci sono in particolare la convivenza forzata con persone che non conosce e il non riuscire a dormire abbastanza.

IL PERCHÉ DEL SUO ADDIO ALLA TV

Nel corso di un’intervista rilasciata alla rivista Vanity Fair, Marco Predolin ha voluto sottolineare quali sono stati i veri motivi che lo hanno spinto a lasciare lo spettacolo quando era all’apice del successo: “Non era il mio ambiente. Lì mi sono dovuto scontrare con una realtà: o fai parte del sistema o non ne fai parte. Finché ero in onda, finché ero presente sul mercato avevo una mia valenza. Uscito dal mondo dello spettacolo, uscito da quel giro, basta. Porte chiuse in faccia. Quando si fanno le grandi ammucchiate agli eventi sono tutti amici: ti baciano e ti abbracciano, ma fondamentalmente non gliene frega niente di te. È un mondo fatto di egoismi”. Inoltre, ha voluto chiarire la relazione avuta con una giovanissima Michelle Hunziker: “È stata una ragazzata, lei giovanissima, io quarantenne. Una storiella che poi è finita male perché ci sono state delle voci brutte. Io credo di essermi comportato molto bene, non ho mai giocato né sfruttato questa situazione. Forse dovevamo rimanere amici”.

© Riproduzione Riservata.