Marco Liorni/ Pronto a rendere pop anche la cronaca con La Vita in Diretta

Marco Liorni

Marco Liorni torna sul luogo del delitto, al timone de La Vita in Diretta. Il giornalista sarà ancora al timone della versione "nera" del programma anche se lui stesso, ad un'intervista a TvBlog dichiara di essere emozionato come se un programma nuovo stia per nascere. Una grafica più essenziale, una finestra sulla rete e una nuova compagnia di avventura che prenderà il posto di Cristina Parodi, Francesca Fialdini. Marco Liorni è pronto per questa nuova scommessa nel pomeriggio di Rai1 in lotta con Barbara D'Urso e il suo Pomeriggio 5. Il giornalista si troverà ad affrontare alcuni dei casi di cronaca e di attualità nonchè di gossip e cronaca rosa come ha fatto già nelle scorse edizioni.

MARCO LIONI DA INVIATO A CONDUTTORE

Il conduttore è uno dei più amati e seguiti del panorama televisivo e anche oggi le sue fan sono pronte a seguirlo in tv. Marcio Liorni, conduttore radiofonico e televisivo, classe 1965, inizia la sua carriera proprio con la tv e le news visto che proprio lui è stato inviato di Verissimo proprio per Cristina Parodi e poi è arrivato addirittura a prenderne il posto alla conduzione. La vera svolta "pop" arriva come inviato del Grande Fratello Vip dove, per ben sei anni, si occupa dei nuovi concorrenti e delle loro storie. Cosa farà a partire da oggi? Sarà davvero questo il suo ultimo anno alla conduzione de La Vita in Diretta?

