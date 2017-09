Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 11 settembre a LatteMiele

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 11 SETTEMBRE 2017 A LATTEMIELE

Andiamo a vedere i segni zodiacali che possiamo considerare né carne né pesce per l'oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele durante la rubrica consueta Latte e Stelle. Qualcuno per quanto riguarda il segno dello Scorpione sarà molto annoiato. Non si deve assolutamente esagerare perché si rischia di vivere alcuni momenti di grande difficoltà. Grazie all'incontro con una persona molto diversa per il Leone si possono compensare delle debolezze. Non è il momento di fare azzardi dal punto di vista economico. Si è una persona forte e non si ha bisogno di nessun tipo di sostegno. La vita professionale del Sagittario rende un po' tese le relazioni con gli altri. Si deve provare ad evitare perché il momento è un po' complesso per diversi motivi. Attenzione a diversi momenti in cui le cose potrebbero precipitare, c'è necessità di essere sempre molto attenti.

CHI SALE E CHI SCENDE

Se c'è stata una chiusura in amore per i Gemelli si può guardare al futuro con interesse. Magari a breve potrebbe arrivare un incontro importante che fa salire il segno dopo un periodo un po' complicato. Ora è il momento di rialzare la testa anche se non sempre è facile farlo. Le forti tensioni vissute dal segno dei Pesci nel periodo, passeggere da ottobre grande cielo, possono portare qualche piccolo fastidio come mal di testa e tensioni muscolari. Si devono fare le cose con più tranquillità altrimenti si rischia di scivolare verso il fondo. Attenzione anche a chi mette i bastoni tra le ruote. In amore c'è stato un tira e molla in primavera per il segno del Cancro, queste giornate invitano a riappacificarsi. La Vergine si deve prendere tempo per sé stesso e curare anche le piccole infiammazioni in un periodo così faticoso che ha portato tanto stress e diverse cose per le quali prendere una decisione.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Andiamo a vedere come cambierà l'oroscopo da ieri a oggi secondo quanto raccontato da Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. L'Ariete sta lavorando per migliorare dopo alcuni giorni un po' complicati. Ora è il momento di ripartire da zero, fare tabula rasa e riuscire a riprendersi la propria vita. L'amore non è al massimo per il Toro che potrebbe pagare dazio in questo periodo. E' un momento in cui è difficile gestire tutto insieme. Problemi anche per il Sagittario che sta per lanciare diversi progetti e rischia, rispetto alla calma della settimana passata, di riversare tutto sulle persone che incontra e soprattutto quelle che sono molto vicine e magari legate da un sentimento d'amore o d'amicizia. E' il momento di agire anche se a volte essere prudenti e guardinghi può portare comunque a buoni risultati. Attenzione ad esagerare nel buttarsi a capofitto nelle scelte.

