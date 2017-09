PECHINO EXPRESS 2017/ Anticipazioni e news: tra i protagonisti diverse coppie non famose

Pechino Express 2017

Pechino Express torna mercoledì 13 settembre per la prima attesissima puntata della sesta edizione. Evitato dunque, a differenza di quanto ipotizzato in un primo momento, lo scontro con il Grande Fratello Vip che invece manterrà la sua programmazione del lunedì sera. Dopo due edizioni nelle quali il programma era stato ambientato in Sud America, i concorrenti questa volta torneranno nei luoghi scelti inizialmente ovvero in Asia con le sue grandi diversità culturali e linguistiche. Le nazioni scelte per questa avventura saranno Taiwan, Filippine e Giappone: la partenza avrà luogo a Pagbilao nelle Filippine mentre l'arrivo, previsto dopo 10 puntate, si terrà a Tokyo. Alla guida dello show ci sarà, come nelle precedenti edizioni, Costantino Della Gerardesca che già da diverso tempo ha ufficializzato la lista di coloro che si sfideranno per il titolo. Il conduttore ha voluto precisare che la nuova edizione 2.0 non vedrà tra i protagonisti soltanto volti noti, reciclati da altri programmi simili. Proprio per evitare antipatiche ripetizioni, saranno presenti alcuni concorrenti non famosi.

Il cast completo di Pechino Express

Saranno otto le coppie che si sfideranno in questa nuova edizione di Pechino Express, in onda su Rai 2 a partire da mercoledì 13 settembre. Tra di essi si segnalano gli #Amici, composti dall'attore e youtuber Guglielmo Scilla (meglio noto come Willwoosh) e la collega Alice Venturi. Tocca poi ai #Maschi ovvero gli attori Francesco Arca e Rocco Giusti. Volti noti e non troppo famosi si alternato, continuando con i #Modaioli composti da Marcelo Burlon e Michele Lamanna, #LeCaporali con Antonella Elia e l'esperto in fitness Jill Cooper, le #Clubber cioè Valentina Pegorer e Ema Stokholma. Tra gli altri partecipanti ci saranno anche le #Estrellas ovvero Olfo Bosè (nipote di Miguel) e Rafael Amargo, famoso ballerino di flamengo. Completiamo le otto coppie in gara con #Figliaematrigna cioè Eugenia Costantini e Agata Cannizzaro, per concludere con gli #Egger che portano il nobile nome della Gran Dama Cristina Vittoria Egger Bertotti accompagnata dal figlio Alessandro Egger.

