Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti puntata 11 settembre: Emanuela Gentilin ci porterà dietro la porta rossa

Dopo la pausa del fine settimana, torna in onda Pomeriggio 5. Barbara D'Urso è pronto per una nuova settimana in compagnia del suo pubblico senza molte novità, almeno non nella formula. Come sempre la puntata si aprirà con una lunga parte impegnata con la cronaca. Sono sempre i casi di cui la conduttrice si occupa e, in particolare, lo stupro delle due americane potrebbe essere proprio al centro di tutto soprattutto adesso che uno dei due Carabinieri ha confessato raccontando quello che è successo quella sera. Non mancherà una parte leggera dedicata al gossip e alla televisione. Venerdì la conduttrice ha salutato il suo pubblico parlando di Mike Bongiorno e ospitando in studio alcune delle sue vallette e lo stesso Vittorio Sgarbi, di cosa si parlerà oggi?

I SEGRETI DEL GRANDE FRATELLO VIP

Nella prima puntata della settimana quella in onda oggi, 11 settembre, si parlerà sicuramente di Grande Fratello Vip. Sappiamo bene quanto la conduttrice sia legata al reality show e anche quest'anno ci sarà modo di parlare di quello che succederà e dei protagonisti di questa edizione grazie alla storica inviata: Emanuela Gentilin. La bella giornalista aspetterà Barbara D'Urso proprio dalla famosa porta rossa annunciando le novità della serata e di questa seconda edizione. La stessa inviata da appuntamento ai suoi fan pubblicando questa foto su Instagram e scrivendo: "Siete pronti a seguirmi in questa avventura chiamata #GFVIP??? Da domani su #canale5 a #pomeriggio5". Clicca qui per vedere la foto.

