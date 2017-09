PresaDiretta/ Anticipazioni 11 settembre: Riccardo Iacona tra Isis, legittima difesa e criminalità

PresaDiretta

Durante la conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti autunnali di Rai 3, il direttore di rete, Stefano Coletta, ha presentato anche Riccardo Iacona, conduttore e giornalista che tornerà in pista lunedì 11 settembre con la nuova edizione di PresaDiretta. Scopriamo, oltre alle dichiarazioni ufficiali, anche le anticipazioni del programma. Il direttore di Rai3, ha confessato in conferenza di avere un rapporto speciale sia con Iacona ma anche con Bianca Berlinguer e Federica Sciarelli: “Con Berlinguer, Iacona e Sciarelli ho avuto sempre un grande rapporto umano. Con la Sciarelli ho lavorato per anni cuore a cuore. Sono molto determinato, la mia grande attenzione è il prodotto. Preferisco la verità diretta. Loro sono 3 grandissimi giornalisti, sono fiero che siano 3 dipendenti della Rai”. Di seguito, Coletta ha raccontato anche come sarà la nuova edizione di PresaDiretta, con racconti monografici al suo interno e reportage dal sapore prevalentemente divulgativo. Di seguito, durante la conferenza e prima di dare la parola a Riccardo Iacona è stata mostrata una breve clip sul programma: "Non c'è niente che non possa essere raccontato in prima serata tramite il reportage. Le nostre inchieste sono senza sconti, approfondite; alcune puntate saranno anche educational, con l’idea che dopo aver visto Presadiretta lo spettatore ne esca arricchito”, ha spiegato Iacona.

Torna Riccardo Iacona su Rai3: le anticipazioni dell'11 settembre

Nel corso della presentazione ufficiale dei palinsesti autunnali di Rai3, Riccardo Iacona ha spiegato anche che in PresaDiretta si sta lavorando fianco a fianco con la redazione: "Inseguiamo un modello giornalistico alla Bbc, con una squadra di giornalisti anche al desk". Ogni lunedì sera, la trasmissione tornerà con immagini esclusive e contenuti di attualità. Tante le inchieste, proposte però con un look totalmente rinnovato. Anche la sigla iniziale subirà un cambiamento e, secondo le prime anticipazioni, sarà una graditissima sorpresa per tutti i telespettatori. Ma di cosa si occuperà la prima puntata di oggi, lunedì 11 settembre? Dalla 21.15, Riccardo Iacona dovrà “sfidarsi” con il primo appuntamento del Grande Fratello Vip, in onda sull'ammiraglia di Casa Mediaset. Il programma ripartirà occupandosi di Isis e di quanto il terrorismo islamico stia terrorizzando il mondo intero: quanto è sicura l'Italia in questo momento? Spazio poi, per il Capitale Naturale del nostro Bel Paese e l'inchiesta chiamata “MammaSantissima” che racconterà la criminalità organizzata dove politica, ‘ndrangheta e massoneria si fondono insieme. PresaDiretta poi, parlerà anche di Legittima Difesa e “Giovani Per Sempre”: qualcuno si prepara per diventare immortale? Lo scopriremo stasera!

