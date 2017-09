Prison Break 5, Resurrection / Anticipazioni prima puntata, oggi 11 settembre: Michael Scofield non è morto!

Prison Break 5, Resurrection

No, non è uno scherzo, nè una fantasiosa ipotesi: Michael Scofield, l'amato e misterioso protagonista di Prison Break è vivo e sta per tornare sul piccolo schermo. Inizia questa sera su Fox la quinta stagione della ben nota serie incentrata sulla storia di due fratelli, la cui avventura inizia quando Lincoln, il maggiore, viene accusato ingiustamente e poi chiuso in un carcere di massima sicurezza. Per salvarlo dalla pena di morte e farlo evadere suo fratello, Michael, decide di fingere un crimine e farsi rinchiudere nello stesso carcere. Da qui ha il via un'avventura che ha appassionato milioni di telespettatori per quattro stagioni e che si è conclusa con la morte del protagonista. Una morte che scopriremo questa sera essere tutta una montatura dietro la quale si cela un nuovo mistero da risolvere, nuovi cattivi da sconfiggere e un incredibile colpo di scena.

MICHAEL SCOFIELD TRONA IN TV CON PRISON BREAK 5

Ma partiamo subito col svelarvi qualche piccola anticipazione di questa prima puntata della quinta stagione che gli abbonati Sky potranno vedere su Fox ogni lunedì, per 9 settimane, alle 21. Sono passati 7 anni da quando Michael è morto: Sara ha un nuovo compagno e vive in una bella casa con il piccolo Michael, figlio del protagonista. Lincoln è tornato alla sua vecchia vita fatta di guai e problemi da cui scappare e dar conto. Ma ecco arrivare una busta misteriosa con una foto, quella di Michael dietro le sbarre di una nuova cella con uno scenario che è però inedito. Si scoprirà che il carcere è quello di Ogygia, in Yemen, ed è lì che un improbabile truppa (che vedrà altri ritorni dal passato) capitanata da Lincoln, si dirigerà alla ricerca di quella che inizialemente è solo una speranza ma che poi diventerà realtà: ritrovare Michael. Ma perchè Scofield si trova lì? Qual è il suo piano questa volta e chi c'è dietro tutto questo? Ha inizio questa sera un'avventura che, oltre a nuove evasioni, misteri e tatuaggi, troverà i nostri protagonisti di fronte ad un nemico che il mondo odierno ben conosce: l'Isis.

