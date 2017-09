Quinta Colonna/ Anticipazioni 11 settembre: Paolo Del Debbio torna con la politica e l'economia

Quinta Colonna

La nuova edizione di Quinta Colonna, torna su Rete4, in onda e in diretta dalle 21.15 circa. Il tema centrale sarà ancora una volta la politica perché: riguarda tutti noi, nessuno escluso. E inoltre, tutto è politica anche quello che in realtà ci appare in maniera diversa. Scopriamo quali novità avrà introdotto Paolo Del Debbio, in questa nuova stagione televisiva. Recentemente, proprio il giornalista televisivo, ha presentato in giro per l'Italia il suo ultimo lavoro letterario dal titolo: "Più etica nel mercato?". Il cronista e conduttore, non è la prima volta che pubblica un volume di questo tipo ed infatti, tra i suoi lavori citiamo: "Elogio dello Stato a pendolo”, “Stato e mercato nel XXI secolo” e “Libertà”. Durante la nuova edizione di Quinta Colonna, si approfondiranno minuziosamente, tutti gli aspetti della nostra vita, tra esperienze comuni ed accadimenti talvolta perfino banali, per andare ad analizzare tutte le scelte politiche ed economiche che ne conseguono. L'argomento del format di Rete4 quindi, in un attimo diventa talmente ampio da non sapere bene come poter cominciare. Paolo Del Debbio, farà un'attentissima analisi politica del tema senza dimenticare l'aspetto sociale ed anche economico delle cose. Tutto questo, potrete vederlo nella giornata di oggi, lunedì 11 settembre.

Torna Quinta Colonna con Paolo Del Debbio, anticipazioni e news

Quinta Colonna, dovrà scontrarsi con la nuova puntata d'esordio del Grande Fratello Vip e con il primo appuntamento de "Il paradiso delle signore". Naturalmente, se amate la politica mista ad i temi di fortissima attualità, dovrete andare in favore del programma di Paolo Del Debbio. Il conduttore verrà affiancato in studio da politici, analisti ed opinionisti che renderanno ancor più ricco il dialogo. Inoltre, ci saranno anche moltissimi collegamenti dalle piazze per sentire l'importantissima opinione della gente comune. Quali problematiche hanno generato le scelte politiche ed economiche sulla vita di ognuno di noi? Queste spinose tematiche, verranno affrontate nuovamente da questa sera, lunedì 11 settembre. Lo studio, rinnovato scenograficamente, ricorderà appieno una vera arena, con i colori dell'arancione anche per quanto riguarda la sua sigla e il logo del programma. Proprio in riferimento alla sigla, è tratta dalla Nino Rota Suite di Roberto Molinelli, ed è eseguita dal quintetto I Filarmonici di Busseto. Quinta Colonna potrà essere seguita anche sui social e le pagine ufficiali tramite l'hashtag: #QuintaColonna.

