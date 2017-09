SAFE HOUSE – NESSUNO è AL SICURO/ Su Italia 1 il film diretto da Daniel Espinosa (11 settembre)

Ryan Reyndols nel film Safe house - Nessuno è al sicuro

NEL CAST DENZEL WASHINGTON

La programmazione di Italia Uno prevede per la prima serata di questo lunedì 11 settembre alle ore 21,15 la messa in onda del film di genere azione – thriller Safe House – Nessuno è al sicuro. La pellicola è stata girata nel 2012, frutto di una coproduzione sudafricana – americana con la regia di Daniel Espinosa mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e sviluppati da David Guggenheim. Il ruolo di direttore della fotografia è stata affidata a Oliver Wood, il montaggio è stato eseguito da Richard Pearson, le musiche della colonna sonora sono state composte da Ramin Djawadi mentre la scenografia è stata realizzata da Brigitte Broch. Nel cast sono presenti Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera Farmiga e Brendan Gleeson.

UN FILM DI VERA AZIONE

In questa pellicola viene narrata la storia di Tobin Frost (Denzel Washington), ex agente dei servizi segreti americani dove ha svolto con incomputabile bravura i compiti affidatigli. Tuttavia dopo ben dieci anni dall’inizio del suo lavoro nell’Intelligence, Tobin Frost ha deciso di tradire in qualche modo il governo statunitense per il quale aveva lavorato fin lì vendendo alcuni importanti e delicatissimi segreti a chi era disposto a dargli di più. Tutta questa situazione aveva mandato all’aria numerose missioni, provocando danni enormi facendo di fatto arrabbiare quelli che in passato erano stati i suoi capi.

Da qui era partita una vera e propria caccia all’uomo. Tobin Frost era stato quindi catturato, tuttavia di fronte alla sua richiesta di rivelare altri importanti segreti utili agli Stati Uniti, questi avevano deciso in qualche modo di tutelare la sua incolumità facendolo non più vivere a casa sua dove poteva essere vittima di chiunque, ma trasferendolo in una casa blindata e super controlla in una zona del Sud Africa e precisamente a Cape Town.

Tuttavia, nonostante le massime forme di sicurezza adottate, alcuni mercenari riescono in qualche modo a scoprire il luogo dove è ben nascosto Tobin Frost. Arrivati in questa residenza, i mercenari riescono a distruggere. Per fortuna Tobin Frost riesce a salvarsi, ma ora non può più vivere lì in quanto non è più al sicuro e deve inoltre cercare di scoprire che è stato l’artefice di un simile atto e di conseguenza capire le persone delle quali può fidarsi oppure no. Messo alle strette, Tobin è costretto a scappare con l’agente segreto Matt Weston (Ryan Reynolds), divenuto ora sua guardia del corpo essendosi da poco trasferito a Cape Town. Per Frost, Matt sarà di grande aiuto in quanto l’agente segreto riuscirà ad aiutarlo nelle situazioni più disparate e pericolose dimostrando tutto il proprio valore.

