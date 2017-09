SERENA GRANDI/ "Partecipo perché è un'esperienza che ho sempre ammirato da lontano" (Grande Fratello Vip 2017)

Serena Grandi

IL RILANCIO CON “LA GRANDE BELLEZZA”

Tra i concorrenti che prendono parte alla seconda edizione del reality Grande Fratello Vip la cui prima puntata viene trasmessa questa sera su Canale 5 per la conduzione di Ilary Blasi, c’è anche Serena Grandi. Un’attrice diventata molto famosa negli anni Ottanta, nel periodo nel quale è stata vera icona sexy e sogno proibito degli italiani. Negli ultimi anni è ritornata prepotentemente sulle luce della ribalta anche grazie alla partecipazione nel film La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino, premio con l’Oscar quale miglior film straniero. Come lei stessa ha sottolineato in una recente intervista, la pellicola l’ha rilanciata alla grande permettendole di avere molte più proposte di lavoro rispetto al suo periodo d’oro: “Quando mi sono trasferita a Rimini pensavo di chiudere con trent’anni di carriera e con una Roma che non era più quella degli anni ’80. Volevo tornare in mezzo agli ombrelloni e ai miei ricordi, ricominciare una nuova vita, lontana da tutti. Poi è arrivata La grande bellezza e adesso lavoro più di prima”.

NELLA CASA IL SUO "ESSERE DOLCEMENTE COMPLICATA"

Recentemente, Serena Grandi nella rituale intervista rilasciata alla storica rivista Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato dei motivi che l’hanno spinta ad accettare la proposta della redazione del Grande Fratello Vip per prendere parte al programma di Canale 5 enfatizzando una certa passione per il format. Inoltre l’interprete di tanti film di successo negli anni Ottanta, ha rimarcato quelle che sono gli oggetti che intende portare nella Casa. Queste le parole della Grandi: “Partecipo perché è un'esperienza che ho sempre ammirato da lontano. Mi porterò nella Casa il profumo che mi ha regalato mio figlio, il mio lucidalabbra preferito e uno dei miei libri di saggistica. Mi mancherà Edoardo, i miei cani, la mia migliore amica Fanny, Rimini e l'odore di salsedine. Non mi spaventa nulla, non mi dispiace fare un po' la casalinga. Il mio contributo nella casa? Un'emiliana in cucina è da provare una volta nella vita. Agli altri inquilini forse darà fastidio il mio essere dolcemente complicata. Apprezzeranno la mia generosità e ironia”.

