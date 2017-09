SIMONA IZZO/ Nella Casa con le sue barrette dietetiche (Grande Fratello Vip 2017)

Simona Izzo

Tra i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip 2017 spicca l’attrice, regista e produttrice romana Simona Izzo la cui partecipazione ha senza dubbio colto di sorpresa fan ed appassionati del programma. Un grande nome del mondo dello spettacolo che ai microfoni di Tv Sorrisi & Canzoni ha raccontato i motivi che l’hanno spinta ad accettare questa proposta: “Partecipo per riposarmi un po' e per fuggire dalla mania di controllare le persone a me care. Ho la sindrome della 'sentinella'. Mi mancherà la mia famiglia, sono una monogama seriale e ormai anche ossessiva. Nella Casa porterò delle barrette dietetiche, foto, un oggetto o un indumento di ogni persona cara. Non mi spaventa nulla. Temo la smania esibizionistica del litigio. Il mio contributo sarà collaborativo: amo accudire. Detesto stirare ma mi piace lavare i piatti e pulire la cucina. Ai coinquilini infastidirà la mia logorrea, ma apprezzeranno il mio essere una mediatrice. So fare da paciere”.

30 ANNI D’AMORE CON RICKY TOGNAZZI

Simona Izzo accettando di partecipare al Grande Fratello Vip, dovrà stare lontana alcune settimane dal grande amore della sua vita: Ricky Tognazzi. Infatti i due sono praticamente inseparabili sia nella vita che sul set da oltre 30 anni per uno dei rapporti più belli e duraturi del mondo dello spettacolo italiano. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, la Izzo ha voluto parlare proprio della loro storia d’amore: “Famiglia allargata? Mi fermano per strada a chiedermi consigli, soprattutto le donne. Potrei essere una specie di docente sull’argomento. I problemi sono sempre gli stessi, cioè i doppi compleanni e i doppi Natali con i figli e le liti tra genitori. Sono trent’anni che faccio pranzi e Natali con la famiglia allargata per farlo capire a Ricky. Persino in cucina si rielaborano gli ingredienti, perché non si può fare coi sentimenti? Con Ricky è per sempre? Sì, perché siamo entrambi reduci da altri matrimoni con figli. Per noi è stato come una specie di vaccinazione”.

